Sobotkovi nevěřím už ani pozdrav, říká Babiš. K odvolání prý není důvod

Babiš zopakoval, že pro jeho dovolání z funkce neexistuje důvod a že on sám se funkce ministra financí nevzdá. „Musím se zeptat, zda máme stále koaliční smlouvu, nebo nemáme,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro deník Právo. „V ní se jasně píše, za jakých podmínek premiér odvolává koaliční ministry. Než řeknu jasné stanovisko, chci od premiéra vědět, zda koaliční smlouva platí, nebo je – jak říká předseda Bělobrádek – v kómatu.“

Sobotkův návrh na odvolání označil Babiš za „cílenou hru“, která má ministra financí dostat z politiky. „Pan premiér se chová velice nekorektně. Vyzývá mě, abych odpověděl na nějaké otázky, které zpracovali jeho poradci za peníze daňových poplatníků, přitom ty otázky vyjdou v novinách a on se ani neobtěžuje mi je položit,“ vyjádřil se dále Babiš.



O kampani hovořil Babiš i v souvislosti s nahrávkami, které se v minulých dnech objevily na internetu. Ty ho zachycují v rozhovoru s novinářem Markem Přibilem, dnes již bývalým zaměstnancem deníku Mladá fronta Dnes. Na třetí, zatím poslední nahrávce se spolu mají domlouvat na zveřejnění informací z policejního spisu namířených proti ČSSD. „Podle mě je to zpravodajská hra, vrtěti psem, aby se překryly maléry přítele pana premiéra Březiny na ministerstvu školství. Odstoupit by měl pan premiér kvůli tomu, co se děje v resortu školství, který patří sociální demokracii,“ řekl Babiš.

Nový ministr financí by měl podle Sobotky splňovat dvě podmínky - má jít o odborníka, jehož minulá podnikatelská činnost není spojená s Agrofertem. Tyto záruky ale podle Babiše nejsou spolehlivé. „Nevěřím mu už ani pozdrav. Vždyť veřejně řekl, že podá demisi, a jak to dopadlo,“ vyjádřil se směrem k premiérovi Babiš. „Celý jeho politický život provázejí podvody. I do politiky vstoupil podvodem,“ tvrdí v rozhovoru Babiš, aniž dává nějaké důkazy.

Hlavním úkolem nového ministra má podle Sobotky být, aby Finanční správa zkontrolovala všechny jednokorunové dluhopisy, které využil i Babiš, jako někdejší majitel Agrofertu.

Odvolání ministra financí Andreje Babiše má nyní ve svých rukou prezident Miloš Zeman. Již nyní je ale jisté, že ho k původně navrhovanému 9. květnu neodvolá. Podle Zemana je Sobotkův návrh v rozporu s koaliční smlouvou. K právoplatnému odvolání by prý bylo nutné vypovězení koaliční smlouvy, oznámil v pondělí mluvčí Hradu Jiří Ovčáček po setkání Zemana s Babišem. Premiér Bohuslav Sobotka s prezidentem nesouhlasí a vyzval ho, aby respektoval ústavu. Podobně reagovali i ústavní právníci. Pro prezidenta republiky je důležité znění ústavy, nikoli koaliční smlouva. Musí tak odvolat ministra, když mu to premiér navrhne, řekl v pondělí ústavní právník Jan Kysela. Podle dalšího ústavní právníka Jana Kudrny žádné ujednání nemůže stát nad ústavou.