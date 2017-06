Babiš opět nepřišel do České televize, prý kvůli nemoci v rodině

Účast v přímém přenosu prý předseda hnutí ANO původně slíbil, pak ji ale zrušil kvůli nemoci člena rodiny. Sám Babiš napsal, že se omluvil už v úterý, a moderátor pořadu Václav Moravec tak měl dost času pozvat náhradníka. „Mám důležitější věc, kterou jsem nemohl předvídat. Konfrontace se určitě nebojím,“ sdělil.

„Předseda hnutí ANO Andrej Babiš účast v diskusi potvrdil před šesti týdny. Tento týden v úterý, poté, co obdržel okruhy debaty, účast zrušil z důvodu onemocnění člena rodiny. Od úterý do neděle nicméně podle svých vlastních příspěvků na Facebooku navštívil mimo jiné Bohumín, Písek, Prachatice a v Praze ve čtvrtek prezentoval svoji knihu. Včera měl autogramiádu v Kutné Hoře, zúčastnil se Memorial Air Show v Roudnici nad Labem a pivních slavností na Kladensku. Oněch příspěvků publikoval v uvedené době na FB 40,“ reagoval na neúčast Babiše Moravec.

V sobotu předseda hnutí ANO navštívil rozhlasovou stanici Frekvence 1. V diskuzním pořadu zde mimo jiné komentoval současnou situaci v ČSSD. Lubomíra Zaorálka nazval tlučhubou (celý článek čtěte zde) a premiéra Bohuslava Sobotku kritizoval, že se bojí veřejné diskuse s ním.



„Pan Babiš je silný v kramflecích, když on řídí tu diskusi. Dlouhodobě je vidět, když je pan Babiš pozván do nějaké debaty, která mu není příjemná, nebo kde má někoho, kdo těm problémům rozumí více než on, tak mu ta konfrontace nevyhovuje,“ řekl Ivan Bartoš v České televizi. Podle šéfa Pirátů chce Babiš dělat volební kampaň jen formou „teleshoppingu“ a bojí se svůj program vysvětlovat v diskusi.

Předsedy hnutí ANO se nicméně zastal také mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček. Ten na svém Twitterovém účtu napsal, že Otázky jsou monotematická přehlídka ztraceného času, proto do nich „nechodíme a chodit nebudeme“.