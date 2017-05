Bombu vezli do Bulharska plným autobusem. Kvůli konkurenčnímu boji, tvrdí žalobce

Obžaloba tvrdí, že bombu do autobusu nastražili v souvislosti s konkurenčním bojem mezi dopravci. Ponomarevův otec na trase provozuje pravidelnou linku. Případ začal v úterý projednávat pražský městský soud.



Dvojice chtěla podle obžaloby získat pro firmu Ponomarevova otce výhody „poškozením majetku, způsobením těžké újmy na zdraví cestujícím a zničením dobrého jména a pověsti konkurenční poškozené společnosti“. Zápalný systém podle spisu sestrojili tak, že naplnili kanystr směsí benzinu a polystyrenu, z měděných drátů sestavili improvizovanou roznětku a připojili ji k časovému spínači a akumulátoru.

Ševčík si 15. května 2015 koupil pod falešným jménem na pražském autobusovém nádraží Florenc podle Ponomarevových instrukcí jízdenku do Varny na spoj, který vypravovala firma konkurující Rusovu otci. O den později podle obžaloby před odjezdem autobusu umístil do zavazadlového prostoru sportovní tašku s vyrobenou bombou, nastoupil a nechal se odvézt do Brna, kde odešel a nechal autobus odjet.

Ponomarev i Ševčík se ke kauze vyjádřili poprvé v úterý před soudem, kde však pouze vylíčili svoji verzi případu. Na dotazy soudu, žalobkyně nebo obhájců nechtěli odpovídat. V minulosti nevypovídali ani na policii. Ponomarev uvedl, že jednou v baru potkal muže, který se ho zeptal, zda nezná někoho, kdo by sestrojil výbušný systém. Chtěl ho prý na zapálení svého domu v Srbsku, aby za to získal peníze z pojistky.

Podle Ponomareva se dohodli na tom, že systém za 10 tisíc korun sestrojí a doveze ho do Varny. Jak jde bombu sestrojit, údajně Ponomarev našel na internetu, kde si také objednal některé součásti systému. Jako dopravce si vybral konkurenční firmu jeho otce údajně kvůli tomu, že tehdy neměli dobré vztahy. Ponomarev starší dnes před soudem odmítl vypovídat.

„Dělal jsem to kvůli penězům.“

Bombu měl do zahraničí dopravit Ševčík, který tehdy byl ve špatné finanční situaci. „Dělal jsem to kvůli penězům. O to, co bylo v tašce, jsem se nezajímal. Absolutně popírám, že bych někomu chtěl ublížit nebo způsobit nějakou škodu,“ prohlásil Ševčík. To, že z autobusu vystoupil v Brně, zdůvodnil tím, že mu nebylo dobře. Šel se umýt a mezitím mu ujel. Za pokus o obecné ohrožení hrozí oběma mladíkům osm až 15 let vězení.

V cestě pokračovalo 34 pasažérů a dva řidiči. Chemikálie však v kufru autobusu začaly zapáchat natolik, že si toho cestující všimli a řidič na dálničním odpočívadle v Maďarsku bombu odhalil. Systém zlikvidovali přivolaní pyrotechnici. Zjistili, že bomba byla funkční a nevybuchla jen shodou náhod. Pachatelé špatně odhadli přísun kyslíku v zavazadlovém prostoru a směs díky tomu nezačala hořet.