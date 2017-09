Bratři z pupeční šňůry. V Brně se představí světoznámé klaunské duo

Australské duo The Umbilical Brothers (David Collins a Shane Dundas) mistrovsky kombinuje pantomimu s dialogem, loutkami, groteskami či stand-upy a jejich vystoupení řadu let baví diváky po celém světě. Jedinečná příležitost vidět jejich umění naživo se naskytne v úterý 12. září návštěvníkům brněnského Divadla Bolka Polívky, kde od 19:00 uvedou svou show To nejlepší z nejhoršího z nejlepšího The Umbilical Brothers.

„To, co děláme, se těžko vysvětluje, protože to nikam dobře nepasuje. Když není vyhnutí, popisuji to jako ́standup slapstick ́, protože uplatňujeme principy standup komedie na grotesku a komediální divadlo. Ve skutečnosti ale žádné hranice nevidíme, naše představení je směsice různých stylů. A není podloženo žádnou tradicí. Studovali jsme herectví, ale dostalo se nám velmi málo tradičního školení v pantomimě,“ říká bezvlasá polovina dua The Umbilical Brothers, Shane Dundas.

David Collins a Shane Dundas společně vystupovali v 37 různých zemích. Mimo jiné po celý rok uváděli na Broadwayi svoji debutovou divadelní show Thwak!, která jim získala nominaci na cenu New York Drama Desk. Hráli také před britskou královnou. V Austrálii obdrželi cenu Helpann Award (australská obdoba Cen Tony, které jsou v USA považovány za nejvyšší ocenění v divadelní oblasti) za komediální vystoupení roku. Časopis Entertainment Weekly je zařadil do žebříčku „100 nejkreativnějších lidí v zábavním průmyslu“.

Vstupenky na To nejlepší z nejhoršího z nejlepšího z The Umbilical Brothers v cenách od 500 do 900 Kč jsou v prodeji v pokladně Divadla Bolka Polívky nebo on-line na www.divadlobolkapolivky.cz. Představení je uváděno ve spolupráci s mezinárodním festivalem mimického divadla Mime Fest. Show je v anglickém jazyce, ale z jazykové bariéry není třeba mít obavy, protože mluveného slova je v představení minimum.