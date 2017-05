Britové zuří a přestali s USA sdílet informace o Manchesteru. Mayová chce úniky řešit s Trumpem

Americká média v čele s NBC měli v prvních hodinách po útoku nejpřesnější informace, 24 hodin po útoku jako první jmenovala údajného pachatele po koncertu v manchesterské hale. Ve středu večer se navíc na webu objevily fotky pořízené při vyšetřování na místě, kde se odpálil muž s bombou v batohu na zádech.

Na uniklých snímcích zveřejněných NYT jsou zbytky modrého batohu a věc, která vypadá jako pravděpodobná rozbuška, již podle vyšetřovatelů pachatel zřejmě držel ve své levé ruce. Na fotografii jsou také ukázány matice a šrouby, které rozmetal výbuch do okolí, stejně jako zbytky 12voltové baterie, která měla napájet roznětku.

Regionální velitelství manchesterské policie je podle britského webu BBC News „rozzuřená“. Přesto doufá, že se vztahy s americkými kolegy vrátí co nevidět do normálu. Jednotky, které operují na místě činu, předávají zjištěné skutečnosti Národní protiteroristické jednotce. Ta je následně sdílí s jednotlivými vládními úřady a na základě dohody „Pět očí“ (Five eyes) také s nejbližšími spojenci, USA, Austrálií, Kanadou a Novým Zélandem.

Britská premiérka Mayová hodlá protestovat proti úniku citlivých informací při čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na summitu NATO v Bruselu. Televize Sky News s odvoláním na své zdroje také uvedla, že britská vláda i protiteroristické úřady kvůli sérii úniků „zuří“. Vysoce postavený vládní zdroj ve vyjádření pro The Guardian úniky označil za „nepřijatelné“ a stresující pro oběti a jejich rodiny.

Úniky kritizovala také britská policie. „Když je narušena důvěra, ohrožuje to vzájemné vztahy, naše vyšetřování i důvěru obětí, jejich rodin a svědků,“ uvedl mluvčí protiteroristické jednotky. Napáchaná škoda je podle něj velká, neboť zveřejněny byly možné důkazy důležité pro vyšetřování atentátu, který si vyžádal 22 obětí, včetně dětí a teenagerů.

Britská ministryně vnitra Amber Ruddová varovala ve středu Američany, aby „se už neopakovaly“ úniky poté, co vyšla najevo identita údajného útočníka. Přesto se další fotografie objevily o několik hodin později NYT. Podle specialisty BBC na bezpečnost Gordona Corery britští představitelé neviní z úniků Bílý dům, ale spíše bezpečnostní složky.

Protiterorističtí detektivové v minulosti několikrát hovořili o tom, že zveřejnění identity podezřelých se odkládá nejméně o 36 hodin. Cílem toho je zabránit komplicům, aby se dozvěděli o potenciální razii předem a unikli tak mužům zákona. Na problém reagoval i starosta Manchesteru Andy Burnham, který o svém znepokojení ihned srozuměl amerického velvyslance v Británii.

Podle lorda Blaira, který šéfoval londýnské Metropolitní policii v době útoků v britském hlavním městě v roce 2005, nejsou americké úniky ničím novým. „Připomíná mi to přesně to, co se stalo tehdy. Američané tehdy zveřejnili kompletní popis toho, jak byly vyrobeny tehdejší bomby,“ řekl Blair s tím, že USA takovým způsobem s citlivými informacemi pracovali vždy.