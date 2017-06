Phil Collins upadl v hotelu a má několik stehů. Naplánované koncerty zrušil

Bývalý člen legendární skupiny Genesis, který se vrátil loni na hudební scénu po pětileté pauze, má potíže s chůzí od operace zad. V noci zakopl o židli.



Podle jeho týmu byly plánované akce v Londýně odloženy na listopad. Zatím není jasné, zda vystoupí v neděli na chystaném koncertu v Kolíně nad Rýnem.

Slavný Angličan již po světě prodal více než 100 milionů alb v rámci své sólové kariéry a dalších přes 150 milionů alb s Genesis. Collins se připojil ke skupině v roce 1970 jako bubeník a později nahradil Petera Gabriela jako hlavní vokalista. V 80. letech získal sólový úspěch s řadou hitů jako In The Air Tonight, Against All Odds a Two Hearts, zatímco dál pokračoval jako frontman skupiny Genesis. Získal sedm cen Grammy. V červnu 2007 koncertoval Phil Collins s Genesis i v Praze.