Britští poslanci žádají hlavu člověka, který zpackal test. Raketa z ponorky mířila na USA

Labouristická a Skotská národní strana shodně požadují, aby vládní konzervativci v čele s premiérkou vysvětlili, jak je možné, že červnový test selhal. Zpackané cvičení totiž podle listu Sunday Times s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného představitele královského námořnictva přišlo několik týdnů před tím, než britský parlament schválil obnovu systému z ponorky střílených raket s jadernými hlavicemi.



„Příčina zůstává přísně tajná (...), ale po odpálení z ponorky HMS Vengeance, jedné ze čtyř britských jaderných ponorek, se střela prý odklonila z naprogramované dráhy a zamířila na Spojené státy. To je docela katastrofální chyba, projevená při prvním testu za čtyři roky. Vyvolalo to paniku v nejvyšším politickém a vojenském velení,“ uvedl zdroj listu Sunday Times.



„Mělo by dojít ke kompletnímu přiznání, co se stalo, kdo co věděl a proč se to nedoneslo dolní sněmovně,“ napsala na svůj twitterový účet skotská premiérka Nicola Sturgeonová, dlouholetá oponentka jaderných ponorek, jejichž základna je na řece Clyde poblíž skotského průmyslového centra Glasgow.

Ministerstvo obrany trvá na tom, že test ponorky HMS Vengeance byl úspěšný podobně jako několik dalších, které od roku 2000 britské námořnictvo učinilo. „Máme naprostou důvěru v náš program jaderného odstrašení,“ ujistilo, ale dalších podrobností se s odvoláním na zájmy národní bezpečnosti zdrželo.

Podle specialisty serveru BBC na resort obrany Jonathana Bealea v minulosti vždy armáda vydala záběry úspěšného cvičení, v minulém roce se tak ale nestalo. Na podobnou věc upozornil šéf obranného výboru parlamentu konzervativec Julian Lewis.

„Tyto testy jsou nepříliš časté, avšak měly by být pouhou rutinou. Když fungují bez problémů, objeví se video ukazující jejich úspěch. Tentokrát ale ne. Ten, kdo se rozhodl, že chce problematický test utajit, by měl být ihned vyhozen,“ řekl v rozhlasovém rozhovoru pro stanici BBC 4 Lewis. Dodal, že se přece dalo předpokládat, že se podobná věc „proflákne“.

Ohrožení odstrašování

Test proběhl ještě za premiéra Davida Camerona, podle Lewise by proto měl být odpovědný za chybu některý z jeho zaměstnanců. Downing Street se podle utajeného zdroje rozhodl případ zamést pod koberec, protože vláda si uvědomovala, že zveřejnění informace by poškodilo věrohodnost britského jaderného odstrašování.

VIDEO: Odpálení rakety Trident II Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Samozřejmě, že nežádáme, aby byly zveřejněny nějaké nepřiměřené detaily. Ale chceme vědět, co ministerstvo udělalo pro to, aby byly věci uvedeny do pořádku,“ vysvětlila postoj Labouristů stínová ministryně obrany Nia Griffithová.

„Je dost katastrofální chyba, když raketa zamíří špatným směrem,“ okomentoval odhalení vůdce opozice, labourista Jeremy Corbyn, který dlouho bojuje za jaderné odzbrojení. Podle Sunday Times měla být raketa Trident II D5 nevyzbrojená jadernými hlavicemi vypálena od pobřeží Floridy směrem k západní Africe, ve skutečnosti se ale otočila opačným směrem, tedy ke Spojeným státům.

Mlžení Mayové

Mayová se v BBC vyhnula odpovědi na otázku, zda o incidentu věděla, když loni v červenci poslanci po jejím naléhání a pětihodinové rozpravě odhlasovali obnovu zastarávající flotily ponorek s jadernými střelami Trident. Tento program, který má podle premiérky zajistit Británii setrvání v roli jaderné velmoci, si podle agentury AFP vyžádá nejméně 41 miliard liber (asi 1,2 bilionu korun). Proti hlasovala více než stovka z 650 poslanců, zejména skotští nacionalisté a někteří opoziční labouristé.

„V naše střely Trident mám naprostou důvěru,“ prohlásila předsedkyně vlády a dodala, že zkoušky raket se prováděly ustavičně a pravidelně.

Podle deníku bylo v tomto století z ponorek odpáleno jen pět raket, protože každá zkouška stojí 17 milionů liber (asi 531 milionů korun).

HMS Vengeance, jedna z Brity vlastněných ponorek třídy Vanguard se vrátila na moře v prosinci 2015 poté, co byla za 350 milionů liber (téměř 11 miliard korun) opravena a byl do ní nainstalován nový počítačový systém k ovládání raket.

Británie je spolu s USA a Francií jednou ze tří členských zemí NATO vlastnících jaderné zbraně.