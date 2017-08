‚Budeme vypadat špatně.‘ Uniklé rozhovory se státníky ukázaly, jak Trump neumí vyjednávat

WASHINGTON/PRAHA Donald Trump během prvních rozhovorů se světovými státníky podle deníku Washington Post nedokázal vyjednávat a staral se pouze o to, jak budou jednání vypadat navenek. Žádal mexického prezidenta, aby novinářům neříkal, že nebude platit za hraniční zeď, nebo se s ním nebude stýkat. Při hovoru s australským premiérem zase neznal fakta, o kterých jednal. Ukázaly to uniklé přepisy rozhovorů.

Donald Trump byl v době telefonátů se státníky Mexika a Austrálie pouhých sedm, respektive osm dní v úřadu prezidenta Spojených států. S mexickým prezidentem hovořil 27. ledna 2017 a s australským premiérem o den později. Uniklé přepisy zveřejnil deník The Washington Post.

Původně zdvořilostní rozhovor s mexickým prezidentem Enriquem Peňou Nietem, kterého Trump v úvodu oslovuje křestním jménem, se po chvíli změnil na Trumpovo vysvětlování, proč Spojené státy budou chtít zavádět vyšší cla. Následně se prezident USA dostal i k otázce, kdo zaplatí za zeď na hranicích, kterou Trump hlasitě prosazoval.

Mexický prezident Enrique Peňa Nieto.

„Jediná věc, na kterou se zeptám, je ta zeď,“ říká prezident Trump. „Vy a já máme oba politický problém. Moji lidé budou říkat ‚Mexiko zaplatí za zeď‘ a vaši lidé budou říkat to samé, jen trochu odlišným jazykem. Ale ve skutečnosti máme oba trochu politický závazek.“

„Protože já potřebuji, aby Mexiko zaplatilo za tu zeď. Mluvím o tom již dva roky,“ pokračuje Trump. Podle něj by měl Nieto na veřejnosti říkat, že se věc nějak vymyslí a ne že Mexiko platit nebude. „Když budete dál říkat, že za zeď platit nebudete, tak se s vámi, chlapi, už nechci potkat, s tím nemohu souhlasit.“

Trump nadále vysvětluje, že i on je ochoten na veřejnosti říkat, že „to vymyslíme“. V rozhovoru pak označil zeď za „tu nejméně významnou věc, o které mluvíme, ale politicky je možná tou nejdůležitější“.

Odmítnutí a prosby

Nieto takový návrh odmítl. „Moje pozice byla a bude velmi jistá, když říkám, že Mexiko za tu zeď platit nebude,“ říká mexický prezident. Připustil sice, že prezident má právo chránit hranice své země, ale odmítl jakoukoliv finanční účast na stavbě zdi.

„Ale nemůžete to říkat tisku,“ sděluje Trump Nietovi. „Nemůžete říct toto tisku, protože za takových podmínek nemůžeme vyjednávat,“ požaduje Trump po mexickém protějšku. Prezidenti se nakonec dohodli, že odsunou téma zdi, dokud nepřijdou s kreativním řešením.

Na budoucí spolupráci se měli podílet mexický ministr obchodu Louis Videgaray a Trumpův poradce a zeť Jared Kushner.

Exekutivní příkaz ke stavbě zdi Trump vydal krátce po převzetí moci. Mexiko výstavbu i financování zdi o délce 3200 kilometrů odmítá, kvůli tomu se vyhrotily i vztahy obou zemí. Koncem března Trump řekl, že projekt budou zatím platit Spojené státy.

Rozhovor s premiérem Turnbullem

Deník Washington Post společně s přepisem rozhovoru prezidenta Trumpa s prezidentem Nientou publikoval i telefonát s australským premiérem Turnbullem. Diskuse se primárně točila kolem otázky přijetí uprchlíků do USA. V rozhovoru se podle deníku ukázalo, že prezident Trump ve své podstatě nechápe dohodu mezi oběma zeměmi.

Malcolm Turnbull, premiér Austrálie.

Šéf Bílého domu konverzaci označil za „směšnou“. K takovému závěru ho přiměla výměna názorů na dohodu, podle které Austrálie poskytne azyl středoamerickým uprchlíkům výměnou za to, že Spojené státy přijmou osoby z internačních zařízení v tichomořských ostrovních státech. Trump dohodu zprvu považoval za „hloupou“, později na ni ale přistoupil.

„Říkám, budeme vypadat strašně špatně,“ uvádí prezident Trump. „Já vydám zákaz vstupu do země, a pak nechám jít kohokoliv dovnitř a přijmeme dva tisíce lidí?“

Australský premiér následně vysvětlí prezidentu Trumpovi, že Spojené státy mohou všechny uprchlíky prověřit a prezident může přijmout „tisíc nebo sto.“ „Je to čistě na vás,“ říká podle přepisu Turnbull.

Neznalost smlouvy

„A s velkým respektem, ten počet není správný. Nejsou to dva tisíce,“ říká Turnbull.

„No, ale je to blízko. Slyšel jsem, že to může být i pět tisíc,“ kontruje Trump. Premiér pak prezidentovi vysvětlí, že počet je jasně daný v dohodě a jedná se pouze o 1250 uprchlíků, které si mohou USA prověřit.

Tón rozhovoru se poté vyostřil. „Nesnáším přijímání těchto lidí,“ poznamenává Trump. „Ujišťuji tě, že jsou špatní. Proto jsou teď ve vězení. Nebudou skvělými lidmi, kteří půjdou pracovat pro místní mlékaře,“ říká. V rozhovoru také podotkl, že uprchlík se může „za pět let stát atentátníkem z Bostonu“.

Prezident Trum a premiér Turnbull

Hovor s Turnbullem nakonec označil Trump za ten nejméně příjemný za celý den. Než ho ukončil, vyzdvihl, že měl předtím „příjemný rozhovor“ s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Chcete hovořit o Sýrii, nebo Severní Koreji?“ ptá se poté australský premiér.

„To je šílenost,“ reaguje americký prezident a část jeho slov nebyla podle přepisu slyšitelná. „Je to důležité pro vás, je to trapné pro mě. Je to trapnost pro mě, ale alespoň vás dostanu ze složité situace,“ ukončuje Trump rozhovor.

Výsledek? Tři zásadní fakta

Podle deníku The Washington Post ze zápisů rozhovorů vyplývají tři zásadní fakta. Zaprvé je to neschopnost prezidenta vyjednávat. Autoři článku podkládají toto tvrzení částí rozhovoru, kde Trump žádá mexického prezidenta, aby o platbě za zeď nemluvil s novináři.

Zadruhé podle deníku Trump nerozumí smlouvám, které uzavřela předchozí administrativa a není tak schopen kvalitně vyjednávat. Zatřetí je pro Trumpa důležité, jak bude jakékoliv vyjednávání vypadat na veřejnosti, nikoliv k jakým závěrům se dospěje.