Burešův oběd s advokátem Pokorným v luxusní restauraci dělí justici

ANKETA: Co si myslíte o soukromých setkáních předsedů nejvyšších soudních instancí a advokátů? Josef Baxa - předseda Nejvyššího správního soudu

Soudnictví musí být objektivně nestranné, ale zároveň musí být takto zvnějšku vnímáno, a to nejen účastníky řízení, ale i širší veřejností. Soudnictví je předmětem její trvalé často i kritické pozornosti. Soudnictví je věcí veřejnou a musí být nutně provázeno důvěrou. Soudnictví bez důvěry nemůže fungovat, nebude nikdy společensky akceptováno.

Důvěra se skládá z velkých věcí, jakými jsou soudní rozhodnutí, ale často mnohem více z drobných maličkostí. Důvěra se buduje dlouhodobě a složitě, rychle a snadno se ztrácí a mnohem hůře se znovu získává. Klíčovým prvkem je osoba soudce a je tedy logické, že pozornost je upřena na něj. Nejen, jak brilantní odůvodnění rozsudku napíše, ale i jak se chová, jedná a vystupuje v běžném životě.Soudce si toho musí být trvale vědom. Nejenže on soudí jiné, ale že je sám posuzován svýmokolím. Čím je soudce ve významnější pozici, tím je více viditelný a v dobrém i ve zlém může ovlivňovat pověst justice. A musí tudíž pečlivě vážit, i s kým se stýká, jakkoliv by si byl sám vnitřně jist svou integritou.

Cenou za udržení důvěry, nezávislosti a nestrannosti je tedy jistá osamělost soudce. Nejde však o izolaci, soudce je a musí být viditelnou součástí společnosti, může a měl by projevovat své názory i veřejně, mimo vlastní rozhodovací činnost. Ale sebeomezení je nutné. Kritériem je odpověď na otázku, zda takovým působením v mimopracovním čase (projevy, texty, chování, vystupování, schůzky...) přispěje k dobré pověsti soudnictví a zvýšení důvěry v něj, nebo naopak. Je-li to pro soudce nepřijatelné nebo nesnesitelné, musí se zamyslet, zda chce v takovém postavení být nebo najít pro sebe pozici svobodnější. Toto je můj trvalý názor a snažím se jím řídit při zvažování, na jaké pozvání reagovat, s kým a za jakých okolností se setkat. Bez ohledu na to, jestli se jedná o bývalé spolužáky, kolegy, kamarády z mládí či známé. Jaroslav Bureš – předseda Vrchního soudu v Praze

Asi bychom totiž těžko našli mnoho soudců, kteří nemají v řadách advokátů přátele, zejména spolužáky, s nimiž chodí na pivo, sportují, či zajdou na oběd a večeři. Nezávislost soudce se odvíjí od jeho osobní integrity.

Nemám v těchto dnech, jelikož mne po jedné operaci čeká příští týden další komplikovaná operace, chuť ani náladu vysvětlovat Vám věci, které ani pochopit nechcete. Nicméně stýkám se pracovně s řadou advokátů. Zkouším pravidelně s jinými advokáty u advokátních zkoušek, s čímž jsou vždy spojeny pracovní obědy, přednáším pro komoru, účastním se konferencí atd.

Jako předseda soudu jednám se zástupci komory apod. Sám jsem též advokátem s přerušeným výkonem advokacie, jako řada jiných soudců. Ve Vašich dotazech urážíte mne a především soudce vrchního soudu představou, že má nebo jejich setkávání se s advokáty mohou nějak ovlivnit jejich nezávislé rozhodování a důvěryhodnost soudu. Libor Vávra – předseda Městského soudu v Praze

Rozděluji dvě kategorie. Snažím se rozlišovat situace, kdy je někdo významný advokát, ale znám jej od dětství. V tomto případě je všeobecná znalost o tom, že se známe je dána historicky a nesouvisí s tím, že jsem shodou okolností soudce a on je shodou okolností advokát. Je přirozené, že na taková setkání chodím. U nich mám relativně menší zdrženlivost. Pokud jde o ty ostatní, které poznal díky úřednímu styku, tam je potřeba se zamyslet nad tím, co je vhodné a co není vhodné. Miloslav Sedláček – předseda Krajského soudu v Plzni

Pokud jde konkrétně o mě, jen insolvencí je na našem soudě přes 13 000 v běhu, ročně projde několik tisíc občanskoprávních a trestních odvolacích řízení, to už nemluvím o věcech správních a rejstříkových. Rozhodně tedy nevím a ani po tom nepátrám, kteří známí advokáti a jaké věci mají momentálně u nás v běhu.

Za loňský rok, pokud si dobře vzpomínám, jsem byl na jednom obědě se spolužačkou z právnické fakulty (její renomovanost v rámci advokátního stavu si netroufám hodnotit) a na jednom obědě s bývalým kolegou a svým kamarádem – dnes exekutorem. Také jsem byl například na obědě s členy svého poradního sboru pro soudní znalce nebo opakovaně se pracovníky Ministerstva spravedlnosti – a nepovažuji to za nic patologického. Nepamatuji se, že bych cítil potřebu odmítnout nějaké podobné setkání proto, aby nezavdávalo příčinu domněnkám.

Milan Tripes – předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích

Pokud schůzka měla za cíl cokoliv ovlivnit, je to špatně. Je to věc profesní cti a etiky každého z nás. Pokud si setkání neklade za cíl cokoliv ovlivnit, nemůže mít na nic žádný negativní vliv. Sám se s kolegy s praxe setkávám, ale nikdy jsem s nikým neprojednával žádné probíhající kauzy. Ani na jedné straně nikdy nebyl ani náznak pochybnosti o tom, že bych mohl nějakou běžící kauzu ovlivnit. Nedomnívám se, že bych mohl narušit důvěryhodnost soudu. Luboš Dörfl – předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem

Platí pravidlo mlčenlivosti a soudcovské etiky, které mi nedovoluje s advokátem probírat jakoukoli svou kauzu, ve které ten advokát zastupuje klienta. Nežiji ale ve skleněné věži a i mezi advokáty mám přátele.

Obecně tedy nemůže být vyloučeno s někým z nich zajít na oběd. Kromě toho soudce nemusí vždy vědět, že konkrétní advokát zastupuje některého z jeho účastníků řízení, protože aktuálně projednává často stovky, v insolvencích i tisíce kauz, které ještě běží. Ale - pokud bych měl obavu, že nějaký advokát se mnou chce probírat nějakou mou běžící kauzu, tak s ním na oběd nepůjdu, to, je podle mého, jasná hranice normálního chování v naší profesi. Takže na otázku, zda jako soudce můžu jít s advokátem, který zastupuje svého klienta v některé mé kauze, na oběd, bych dal asi takovou odpověď: Pokud bych věděl, že advokát v mé kauze někoho zastupuje a zvláště, pokud bych měl obavu, že o té kauze by mohl chtít mluvit, tak s ním na oběd nepůjdu.Podobně to ostatně platí i o různých společenských nebo odborných akcích, kde se mohu potkat s advokáty nebo účastníky řízení.

Budu-li moci předem očekávat, že akce může vést k rizikům méhodotazování nebo ovlivňování v konkrétní kauze, nebo dokonce benefitům, které bych za tím účelem obdržel, pak na takovou akci nepůjdu, případně z ní odejdu. Jan Čipera – předseda Krajského soudu v Hradci Králové

Nemám obavy, že by neformální setkání či debata soudce a advokáta mohla mít vliv narozhodovací praxi, věřím v profesionální nadhled a nestrannost soudců. O tak slabých soudcích, kteří by mohli být takovým neformálním setkáním či debatou ovlivněni, u Krajského soudu v Hradci Králové nevím.

Odmítám vytváření atmosféry strachu, ve které by byl jakýkoli společenský život soudců automaticky považován za nežádoucí, soudci nemohou žít v separaci, dokáží oddělit společenský a profesní život. Již řadu let je pravidelně, minimálně jedenkrát ročně, pořádána v Královéhradeckém kraji setkání zástupců různých právnických profesí, tedy soudců, advokátů, státních zástupců či soudních exekutorů. I při těchto příležitostech dochází k neformálnímu setkávání soudců se zástupci ostatních právnických profesí.

Četnost těchto setkání je závislá na aktuálním množství předemdohodnutých společných témat. Zástupci Krajského soudu v Hradci Králové jsou otevřeni jednáním se zástupci jiných právnických profesí. Takové debaty považuji za prospěšné.