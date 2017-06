Byla jsem v šoku, nečekala jsem, že se něco stane takhle brzy, popisuje Češka z Londýna

Lidovky.cz Kde jste byla v době útoku?

Doma. Bydlím v Západní části Londýna. Ale jinak se v centru města pohybuji denně, tím, že jezdím metrem.

Lidovky.cz O útoku jste se dozvěděla z internetu a z televize, předpokládám.

Ano, přesně tak.

Lidovky.cz Jak jste reagovala?

Nevím, jak to popsat. Byla jsme v šoku, jelikož se to odehrálo celkem brzo po útoku v Manchesteru. Snížil se také stupeň ohrožení, tak jsem nečekala, že by se něco podobného mohlo stát v takhle blízké době.

Lidovky.cz Jak reagovali Londýňané?

Mám ve městě plno kamarádů, takže každý píše, volá, jestli jsme v pořádku. Zjišťují to také přes Facebook Safety Check. Atmosféra je pochmurná, Londýňané pozorují zprávy a další nová zjištění.

VIDEO: Amatérské video z bytu na ulici Borough High Street zachycuje okamžik střelby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidovky.cz Myslíte, že byla chyba, že se omezil počet obranných jednotek ve městě?

Je těžké na to odpovědět. Myslím si, že nechat bezpečnostní složky 24 hodin denně je neudržitelná akce. Osobně bych řekla, že to stáhli celkem brzo. Na druhou stranu to není moc příjemný pocit, když jdete po ulici a potkáváte ozbrojené policisty.