Bývalý ředitel Finanční správy: Nahrávka může ukazovat na porušení mlčenlivosti

PRAHA Nahrávka, ve které hovoří bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO) o firmě FAU může naznačovat porušení daňové mlčenlivosti. Vyplývá to z vyjádření daňového experta společnosti Apogeo Jiřího Žežulky. Pokud byla nahrávka pořízena před tím, než se firma FAU dostala do insolvence, tak je podle něj velice pravděpodobné, že někdo z Finanční správy porušil mlčenlivost.

Samotná kauza (více čtěte zde) podle Žežulky, který byl od května do října 2014 pověřen řízením Finanční správy, může souviset s jednáním a chováním společnosti ještě před příchodem Babiše do funkce ministra.



Finanční správa: Pracujeme na základě analýz, a ne zadání Finanční správa pracuje samostatně na základě vlastní analytické činnosti, a nikoliv na základě zadání. V jednotlivých případech je vázána mlčenlivostí a žádné informace třetím osobám, tedy ani ministru financí neposkytuje. Správa to uvedla v pondělním vyjádření.

Reagovala na nahrávku, na níž předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu. Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil. "Finanční správa je připravena svůj postup v daném případě v plném rozsahu obhájit a své důkazy a argumenty již také sdělila Nejvyššímu správnímu soudu. Abychom se mohli vyjádřit k podrobnostem daného případu, uvítali bychom, aby nás daňový subjekt zbavil mlčenlivosti," uvedla Gabriela Štěpanyová z tiskového oddělení správy.

„Bylo by zajímavé zjistit, ze kterého data ta nahrávka je. Bývalý ministr financí tam mluví celkem konkrétně o dluhu na DPH a dokonce se tam vyslovuje i k nějaké částce. A jestli to bylo ještě předtím, než ta informace prosákla na veřejnost, tedy než se firma dostala do insolvence, tak je velice pravděpodobné, že někdo z Finanční správy porušil mlčenlivost,“ uvedl Žežulka. Přitom k informacím z živých kauz by podle něj neměl mít přístup ani samotný ministr financí.

Babiš se na zveřejněné nahrávce zmiňuje o firmě FAU, která se dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. „Teďka to koupil Pitr a samozřejmě jdeme po nich. Je to zločinecká banda, která dluží státu na daních asi 200 milionů korun,“ řekl mimo jiné Babiš na nahrávce. V pondělí uvedl, že během svého působení v čele ministerstva finanční a celní zprávu nijak nezneužíval (více čtěte zde).

Žežulka dále řekl, že společnost FAU obchodovala s pohonnými hmotami a obchodování s nimi bylo v hledáčku Finanční správy zhruba od roku 2011. „Z tohoto pohledu ta kauza může souviset ještě s jednáním a chováním společnosti před příchodem bývalého ministra Babiše,“ uvedl.

Zároveň řekl, že za jeho působení v čele Finanční správy se nikdy nestalo, že by správa byla úkolována ministrem financí. „A věřím, že tomu nebylo jinak ani po mém podchodu. Takže Babiše osobně nepodezírám, že by dal nějaký úkol nebo zadání Finanční správě a ta podle toho konala,“ dodal.

FAU má sklad v areálu Prechezy, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) již uvedl, že požádá ministra financí Ivana Pilného (ANO) o kontrolu postupu finanční správy v souvislosti s kauzou.