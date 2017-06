Češi se ozbrojují, do zbraně je žene zákaz od Evropské unie

„Od doby, kdy se o směrnici začalo hovořit, jsme zaznamenali zvýšený zájem zákazníků o tento typ zbraní,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Radek Hauerland z firmy Česká zbrojovka, která platí za jediného velkého výrobce zbraní v Česku. Hauerland má na mysli krátké poloautomatické zbraně se zásobníkem na více než dvacet nábojů a dlouhé poloautomatické zbraně se zásobníkem na více než deset nábojů, právě tyto zbraně směrnice nově zařadila mezi zakázané. Bude tak nelegální si je pořídit. Směrnici schválil Evropský parlament letos 14. března, minulý týden se pak objevila v Úředním věstníku EU.

Hauerland nicméně upozorňuje, že tato skupina zbraní představuje menšinovou produkci firmy. Měsíčně jich vyrobí několik desítek. Jakmile jsou však k dostání, z nabídky rychle mizí. „Pravdou je, že pokud se zbraně dostanou na prodejnu, jsou v podstatě okamžitě rozebrány,“ všiml si. Trend větší poptávky lépe ilustruje její skokový nárůst meziročně, zájem Čechů o zmíněné zbraně od letošního ledna až dubna ve srovnání se stejným obdobím loni vyrostl o 80 procent. Lidé si tak rozebírají poloautomatické samopaly Scorpion, poloautomatické útočné pušky CZ 858 a Bren.

Koupi zbraně předchází povinnost získat k tomu povolení u nejbližšího policejního oddělení zbraní a bezpečnostního materiálu. O takové povolení si mohou říct pouze majitelé zbrojních průkazů, jichž je v České republice zhruba 300 tisíc. Následné řízení je pak spíše formalitou. „Obvykle se tato žádost vyřizuje na počkání, nejpozději do týdne. Jedná o jednoduchý správní úkon, u kterého policie v podstatě nemusí nic prověřovat,“ sdělila serveru Lidovky.cz Eva Kropáčová z tiskového oddělení policejního prezidia.

Poloautomatické zbraně spolu s dalšími několika druhy zbraní spadají do kategorie B, přičemž policie při vydávání povolení jednotlivé druhy nerozlišuje. Server Lidovky.cz požádal všechna krajská policejní ředitelství o čísla z této kategorie. Přestože nereagovala všechna ředitelství, poskytnuté údaje odpovídají trendu zmíněnému Hauerlandem. Zájem o tyto zbraně zahrnující i poloautomatické jde nahoru.

Zbraně nikdo vyvlastňovat nebude, upozorňuje eurposlanec

„Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál vydalo v období od 1. ledna 2017 do 30.dubna 2017 celkem 925 povolení na zbraně kategorie B. Pro srovnání, v období od 1.1.2016 do 30.4.2016 bylo vydáno celkem 883 povolení na zbraně kategorie B,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí ředitelství Dana Čírtková. Ještě markantnější je zvýšený zájem od 14. března, kdy směrnice prošla Evropským parlamentem.

Zbraně v Česku V České republice je zhruba 300 tisíc majitelů zbrojních průkazů, dohromady pak drží přibližně 800 tisíc zbraní. Počet zbraní i v důsledku nové směrnice ještě poroste. Nabízíme vybraná čísla žádostí a povolení pro zbraně kategorie B u některých krajských policejních ředitelství.



Královéhradecký kraj

1.1. - 30.4.2016: 336 žádostí

1.1. - 30.4.2017: 406 žádostí Vysočina

1.1. - 30.4.2016: 883 povolení

1.1. - 30.4.2017: 925 povolení Olomoucký kraj

1.2. - 13.3.2017: 125 žádostí

14.3. - 30.4.2017: 154 žádostí Zlínský kraj

14.2. - 14.3.2017: 207 žádostí

14.3. - 14.4.2017: 264 žádostí Liberecký kraj

13.2. - 13.3.2017: 170 žádostí

14.3. - 14.4.2017: 189 žádostí



Zatímco tak například v termínu od 14. února do 13. března evidovalo policejní ředitelství Zlínského kraje 207 žádostí o zbraně kategorie B, následujících třicet dní museli zlínští policisté vyřídit o čtvrtinu žádostí víc. „Od 14. března do 14. dubna to bylo 264 žádostí,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí ředitelství Lucie Javoříková. V Libereckém kraji si pak od 13. února do 13. března řeklo o povolení ke koupi zbraně 170 lidí, zatímco v následujícím měsíci jich policie napočítala 189.

Samotná směrnice přitom ještě v České republice dlouho platit nebude. Jednak na její začlenění mezi domácí zákony má vláda 15 měsíců, jednak ministerstvo vnitra hodlá práva Čechů pořídit si zbraně bránit. Šéf resortu Milan Chovanec (ČSSD) argumentuje zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě. Spolu s ministerstvem zahraničí připravuje žalobu k Soudnímu dvoru EU, kde chtějí předpis odvrátit. Žalobu plánují podat do začátku srpna.

„V tuto chvíli je žaloba jedinou možností, jak ochránit stovky tisíc slušných legálních držitelů zbraní v ČR,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Jenže šéf resortu nemluví úplně přesně. Stávající držitelé podle směrnice nelegálních zbraní o nic nepřijdou, vyvlastňovat je nikdo nebude. Směrnice pouze zapovídá nákup takových zbraní. „Směrnice nezavádí odebírání či vyvlastňování zbraní jejich stávajícím držitelům, jak bylo někdy uváděno,“ upozornil český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).