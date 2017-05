Chceme ministerstvo budoucnosti, tvrdí znovuzvolený šéf KDU-ČSL Bělobrádek

LN: Čekal jste, že podpora sjezdu pro koalici se Starosty bude tak velká? Byly mezi lidovci zkazky, že by to nemuselo dopadnout tak dobře.

Nevím, kdo ty zkazky šířil, já jsem to měl pevně pod kontrolou. Sedmdesát procent delegátů bylo podplaceno, takže bylo jasné, že jich bude dost.

LN: Vy musíte méně žertovat, v psané formě váš humor nevynikne.

Pozor, vtip.

LN: Výborně. Je to spojenectví definitivní, nebo ho mohou nahlodat červnové průzkumy, kde už bude STAN a KDU vystupovat společně?

Pro mě to není příběh. Příběh je, abychom teď zahájili kampaň, aby ta červnová čísla byla co nejlepší a výsledek ještě lepší. Tak to bylo nakonec i před čtyřmi lety, kdy nám agentura CVVM v září dávala 4,5 procenta a bylo to pak podstatně lepší.

LN: Celostátní konference lidovců už tedy nebude koalici řešit?

Není důvod.

LN: Nakolik už jsou domluvené společné kandidátky? Zatím je oficiálně domluvená Praha.

Šly zkazky, že v Praze je problém, ale dohodli jsme se velmi rychle, v Hradci jsme domluvení. Já to ani nechci řešit, to není podstatné. Dohoda bude velmi rychlá, zřejmě ještě dojde k nějakým změnám ve středních Čechách, to je v podstatě záležitost krajských výborů. Žádné drama nečekám.

LN: Volební klip koalice natáčel Filip Renč. Proč jste si vybrali zrovna jeho?

Protože je nejlepší.

LN: Souvisí to s legendou, že ti, kterým natočil klip, pak ve volbách uspěli? Ostatně lidovcům už video jednou dělal.

Před čtyřmi lety, ano, a byli jsme spokojeni. Lidovci jsou konzervativní, a co funguje, to nemění. Vizuál kampaně bude ale trochu jiný. Naplno spustíme kampaň v září, přes léto nebudeme chtít lidi obtěžovat. Myslím, že to tak bude u většiny stran, a vzhledem k tomu, že platí výdajový limit na to, co lze na agitaci utratit, předpokládám, že to tak bude také u hnutí.

LN: Avizovali jste, že představíte mluvčí jednotlivých resortů. Kdy to bude?

U některých oblastí to tak uděláme, bude to průběžně. Určitě to bude školství, ekonomika, zdravotnictví, zahraniční věci.

LN: Lidovcům chybí výrazná ekonomická tvář, což v důsledku vede k tomu, že si jiné strany přisvojují váš hospodářský program. Budete dohánět tenhle deficit?

Stoprocentně. Chcete-li vyhrát, musíte mít dobrý tým, ale jednotlivá jména nebudu zatím komentovat.

LN: Pochopily jsme správně, že budete usilovat o zřízení ministerstva informatiky?

Máme se Starosty podobný názor, že zrušení ministerstva informatiky vedlo k destrukci našeho e-governmentu. Po Rumunsku jsme druzí nejhorší v Evropské unii, to je naprostá katastrofa. Digitalizace veřejné správy je v podstatě hlavní prostředek k dramatickému snížení byrokracie a otravování občanů i podnikatelů. V tomhle smyslu určitě chceme, aby například ministerstvo pro vědu a informatiku vzniklo. Domníváme se, že některá ministerstva se přežila.

LN: Která?

Vidíme to na vládě dnes a denně. Ministerstvo pro místní rozvoj se hádá s ministerstvem práce, s dopravou, zemědělstvím a dalšími. Ministerstvo pro místní rozvoj mělo smysl před vznikem krajů, teď podle nás dává smysl čím dál menší, navíc budou brzy omezeny strukturální fondy. Kdyby se mezi ministerstva kultury, zemědělství, práce, dopravy a popřípadě některá další rozdělila agenda místního rozvoje, bylo by to dobré. Tím pádem by nám ani nepřibylo ministerstvo a určitá centralizace digitalizace je nutná. Jak to nakonec dopadlo s informačními systémy?

Je to naprostá hrůza. Tady utekly desítky, možná stovky miliard na tom, že se tady vybudovaly nesmyslně drahé a nesmyslně draze vybudované systémy, které spolu nekomunikují nejen mezi jednotlivými ministerstvy, ale ani v rámci jednoho. Je to šílené a bohužel ministerstvo vnitra ani průmyslu s těmi věcmi, které se týkají e-govermentu nebo digitální ekonomiky, moc nepohnulo. To je obrovský deficit, něco, co se této vládě opravdu nepovedlo.

My jsme se tomu věnovali, do programového prohlášení vlády jsme vložili věci týkající se digitálních dálnic budoucnosti. Snažili jsme se, i v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost, které předsedám. Dal jsem od toho ale ruce pryč, protože všechno se rozbilo hádkou mezi „sociálně-demokratickými“ ministerstvy vnitra a průmyslu. Od ministrů zaznívají hrůzostrašná slova směrem k tomuto sektoru, například že je nezajímají privátní firmy, protože jim jde jen o zisk, nebo že provozovatelé wi-fi jsou škůdci.

Přesně tak to nemá vypadat, máme se dohodnout mezi veřejnou správou, samosprávou, mezi podnikateli. Je třeba diskutovat, jak společnými silami dosáhnout co nejlepšího výsledku. V civilizovaných zemích, jako je Německo, je to normální, ale u nás je to úplné novum. My jsme se o to snažili v oblasti digitální ekonomiky a e-governmentu, ale stáhli jsme se od toho, protože kolegové to očividně neměli na programu dne, chtěli víc těžit, mít víc ozbrojené domobrany, to pro ně bylo prioritnější.

LN: Stačilo by, kdyby každý resort nehrál vlastní hry. Kdyby vnitro netrvalo na tom, že ono má rozdělovat 14 miliard dotací na digitalizaci, resort průmyslu naopak, že to musí být on...

A zatím se z nich nevyčerpalo nic. Ale to byla jen marginálie, která byla jen záminkou pro to, že se nic nepohnulo. Teď je velké haló, že po čtyřech letech bude elektronická faktura. To je samozřejmě výsměch. K tomu je potřeba dodat, že elektronizace je nutná, u sociálních služeb, u zdravotnictví, to všichni víme. Mohu z vlastní zkušenosti říci, že režim byl tak nastaven, že jsme v rámci informačního systému pro vědu a výzkum byli v podobné situaci jako ministerstvo dopravy s mýtem.

Ale rozhodli jsme se jít do toho natvrdo, neprodloužili jsme smlouvu, která nás stavěla před situaci: Buď to bude jako dosud, nebo zaplatíte 70 milionů. Rozhodli jsme se nepřistoupit na tyto naprosto nepřijatelné a nezákonné podmínky. Přestože nás provozovatelé strašili, že to bude stát 100 milionů, bude to trvat rok, vybudovali jsme nový systém za 4 měsíce, provozujeme ho včetně nákupu serveru a náboru několika IT specialistů za polovinu ceny tehdejší ceny. Jelikož je to včetně nákupu serveru a vývoje, náklady budou v průběhu času díky mělnění ještě nižší. Zeptejte se ministra zemědělství. Jenom v IT ušetřili stovky milionů korun.

To je důvod, proč chceme, aby tu byla na digitalizaci centrální autorita, která bude schopná koordinovat s ministerstvem průmyslu i dalšími celou problematiku. Zcela zásadní je, že největší položkou soukromých investic pro vědu a výzkum je oblast digitalizace. V soukromém sektoru je to jednoznačně nejpodporovanější oblast.

Navíc tu máme fantastické, skvělé firmy, které jsou světovými lídry – když si vezmete jen antivirové programy, dvě naše firmy ovládají víc než třetinu globálního trhu. Máme prohlížeč, který je v některých zemích rozšířenější než hegemon tohoto trhu. Hned zkraje, co jsme byli ve funkcích, sem přijeli z francouzsko-německé televize ARTE a ptali se: „Co jste udělali, jak jste to coby vláda podpořili, že tady máte takový prohlížeč?“ A já jsem řekl: „Nic, vůbec nic.“ Je to hanba a je to pravda.

LN: Pod vnitrem, kde je teď hlavní architekt e-governmentu, to podle vás zůstat nemůže, to nefunguje?

Myslím si, že není dlouhodobě udržitelná kanibalizace ministerstva informatiky, kdy část pravomocí spadla pod vnitro, část pod jiné resorty a část si každý dělá, jak to koho napadne. My jsme se shodovali s odbory, že za oblast digitální agendy by měl být zodpovědný člen vlády, já jsem navrhoval ministra průmyslu. Nakonec, po mnoha měsících ataků na pana premiéra, vzniklo to, co chtěl Svaz průmyslu, a to digitální zmocněnec. Je to krok správným směrem, ale naprosto nedostatečný.

Zodpovědnost by měla být na úrovni ministra a daná kompetenčním zákonem. Klidně by to mohla být oblast vědy, výzkumu a digitalizace nebo informatiky. Dává smysl, aby to bylo spolu. Jak to řeší Němci a jiní ekonomičtí tygrové. Singapur, Tchaj-wan, Izrael a další země, kteří jsou na vysoké úrovni v inovacích, vidí, že tyhle věci musí být spolu. Podle mě by se to mělo jmenovat ministerstvo budoucnosti.

Byli jsme třeba v Bavorsku, kde jsme se inspirovali. Víme, co chceme dělat, ale bez spolupráce ministerstva průmyslu a vnitra to nedává smysl. Ministerstvo vnitra si udělalo svoji paralelní strukturu, přestože už tu byla rada vlády. Proto jsme to skrečovali, nechceme dělat zbytečnou práci. V Bavorsku dávají na digitalizaci dvě procenta HDP ze zemského rozpočtu, ještě mají peníze ze státního rozpočtu a jedno procento z privátního sektoru. Chápete? Tam dávají téměř polovinu toho, co my do zdravotnictví, na digitalizaci. Jenom v Bavorsku.

LN: Ještě ke sjezdu. KDU v tom byla výjimkou, vy jste vyzyvatele měl, ale poslední dobou je trend, že předsedové nemají protikandidáty, a když se někdo ozve, že to není dobře, je osočený, že rozbíjí jednotu. Ale ono je velmi dobře, když se někdo ozývá. Čím si ten trend vysvětlujete?

Těžko říct. Mohu komentovat jen to, co se děje u nás. U standardních stran je to samozřejmě trochu na regionech, jak ony to vidí. U nestandardních novotvarů je to tak, že když máte vůdcovský princip, delegáti jeden za druhým vystupují s tím, že chtějí silného vůdce, o hodnotách nehovoří, pak je jasné, že protikandidát nebude. Naše členská základna je konzervativní, pokud něco funguje, nemění to.

A my jsme pořád na vzestupu, sice mírném, ale trvalém, oproti jiným standardním stranám neztrácíme. Zároveň se Jiří Čunek rozhodl kandidovat a já jsem to skutečně uvítal, protože pak je to zajímavější. Lidé už pak cítí jistou únavu, že je tam pořád ten samý, já jsem z těch, kteří jsou v čele svých stran a hnutí nejdéle sloužící. Sloužím déle než Bohuslav Sobotka, proto mi skutečně nevadilo, že protikandidát byl.

LN: Někteří komentátoři to podávali tak, že vy jste obrana před Andrejem Babišem, zatímco Čunek by byl symbolem spojení s ním. Stálo to takhle?

Myslím, že ne.

LN: Je téma antibabišismu funkční v rámci už začínající kampaně?

My jednoznačně říkáme, že nechceme hrát antibabiše. Myslím, že slovo Babiš z mých úst na sjezdu nezaznělo vůbec, od mých kolegů zřídka. Obecně jsme se vymezovali vůči některým trendům, jeden z nich jsou nesystémové subjekty pohrdající parlamentní demokracií, jako byly Věci veřejné nebo je ANO. To musí být ale hlavně sebereflexí pro nás, že strany jako my dělají chyby a neumí oslovit voliče, jak bychom měli.

Když jsem tu měl bavorského i saského premiéra, oba byli šokováni, jak je vůbec možné, aby byl ministr zároveň majitelem poloviny médií, zároveň člověkem ovládajícím obrovský konglomerát firem. Změna zákona o střetu zájmů proto byla jen určitým návratem z banánové republiky do civilizované země. My chceme lidem nabídnout pozitivní program, který říká, co chceme a že jsme normální.

Lidi už podle mě mají dost všech těch hádek, jestli toho víc ukradl Kalousek, když byl náměstkem na ministerstvu, nebo Sobotka v OKD, nebo Babiš v posledních dvaceti letech, když si budoval impérium... Bylo by dobré, aby se takové věci v politice vůbec neodehrávaly. Pokud se lidé chtějí dívat na show, zábavný program nebo horor, ať to dělají v době určeného programu v televizi, ale ne v době, která je určená pro politiku. Ta by měla být v normální, standardní zemi víceméně nudná. Měla by být správou, nikoli řízením.

LN: Znamená to, že by Babiš podle vás neměl být ministrem ani po říjnových volbách? Jeho postavení se nezmění.

Každý má právo kandidovat, jde jenom o to, abychom zachovali, co je standardní. Nemohl zůstat ministrem financí, pokud je podezřelý – neříkám, že je vinen – z toho, že manipuloval se svým majetkem, aby dosáhl na dotace, či zneužíval zákon k neplacení daní, který se setkává s konkrétním redaktorem, píšícím špinavé články v ocelové pěsti hnutí. Samozřejmě až se pan Babiš očistí, může se vrátit. Zda se očistí, je otázka.

Na rozdíl od kolegy Čunka si nemyslím, že je směšné hovořit o etických aspektech. Jaspersovo rozdělení na legalitu a legitimitu pořád platí. Co je legální, ještě není automaticky legitimní. O tom bychom ale neměli rozhodovat my politici. Mohu si o tom myslet, co chci, ale nehodlám být tím, kdo moralizuje. Na morálku je tady gigant etiky Miroslav Kalousek. Podle mě mají rozhodovat voliči.

LN: Má zvláštní důvod, že na sjezdu nebyl nikdo z koaličních partnerů?

Ano, důvod je prostý – já jsem se nepozval. Protože za těch téměř sedm let, co jsem předsedou, mě sociální demokracie ani hnutí ANO na své sjezdy nepozvalo. Je to reciproční opatření.