Chybějící kříže v Lidlu považuji za záměr a nehoráznost, říká muž v taláru a s křížem

Považuje se za nespokojeného a znepokojeného občana. Řidič kamionu Martin Zapletal v rozhovoru pro Lidovky.cz vysvětluje, proč v neděli a pondělí oblečený v taláru a s křížem v ruce navštívil spolu s přáteli tři pobočky olomouckého Lidlu. V minulosti se Zapletal již „proslavil“ vystrčením pozadí na projíždějící americký konvoj.

Podle svých slov není exhibionista, ale chce upoutat pozornost na problémy, která považuje za důležité pro společnost. Výstřední formu svého protestu proti chybějícím křížům na některých výrobcích v Lidlu zvolil prý proto, aby zaujal. Jiné formy protestu nejsou podle Zvěřiny dostatečně účinné. V minulosti pracoval jako voják i policista.

V neděli a pondělí měl spolu se s přáteli Pavlou Svobodovou a Miroslavem Svobodou navštívit tři olomoucké pobočky Lidlu v hábitech a s křížem v ruce.



Lidovky.cz: Proč jste se vydal v taláru a s křížem do Lidlu?

Chtěli jsme zkontrolovat jestli se v nabídce obchodu skutečně nacházejí obaly bez kříže. Také jsme chtěli výraznou formou upozornit na tento problém. Dnes nestačí stát někde s transparentem, nikdo by se o nás nezajímal. Lidl záměrně odstranil kříže z výrobků, které by jinak byly trnem v oku muslimům a produkty by si nekoupili. Neříkám, že všichni.

Aféra vyretušovaných křížů v Lidlu Během řeckého týdne prodávala společnost Lidl ve svých provozovnách výrobky na jejichž obale byly vyobrazeny známé kostely na řeckém ostrově Santorini, ovšem bez kříže na kopuli, který tam ve skutečnosti je. Lidl za vyretušování křížů zkritizovali ministr zemědělství Marian Jurečka nebo kardinál Dominik Duka.

Lidovky.cz: Proč jste si oblékli hábity a kříže?



Oblečení můžeme nosit jaké chceme. Výstředním oděvem jsme chtěli upoutat pozornost.

Lidovky.cz: Co jste v Lidlu dělali?



Žehnali jsme kolemjdoucím lidem – zákazníkům. Debatovali jsme s personálem Lidlu. Zkontrolovali jsme produkty bez křížů a od každého jsme si chtěli zakoupit jeden. U pokladny jsme zjistili, že částka za nákup činí 2081 korun, tuto sumu jsme za nákup dát odmítli. Paní prodavačka to pochopila a akceptovala, nákup jsme nechali na pokladně. K žádnému kreslení křížů na produkty nedošlo.

Lidovky.cz: Skutečně si obaly v Lidlu zasloužily tolik vaší pozornosti?

Rozhodně, jde o střípky v mozaice, které je potřeba vidět v souvislostech, kdy muslimové chtějí rozvrátit naši civilizaci a kulturu. My chceme zabránit zvůli nemocných mocných a zabránit rozvracení naší kultury.

Lidovky.cz: Jaká byla reakce personálu?

Nejdříve nás provozní prodejny vykazovali z obchodu, tím nás diskriminovali a odebrali naše právo tam svobodně vstoupit. Odůvodnili to tak, že jim strašíme zákazníky naším zjevem a držením kříže. Někdo se smál, personál Lidlu nám zakazoval i natáčet, v natáčeni jsme ale pokračovali, kvůli důkaznímu materiálu, aby nás nemohli křivě obvinit. Nakonec nás chtěli vykázat i z prostoru před obchodem. Vysvětlili jsme jim, že na to neměli právo. Nakonec na nás zavolali policii.

Lidovky.cz: Jaká byla reakce kolemjdoucích, zákazníků?

Dívali se do země nebo nás jen míjeli. Jiní chtěli diskutovat. V neděli reagovali lidé i negativně, v pondělí při další návštěvě už převažovaly reakce pozitivní. Myslím, že to bylo tím, že mnozí poprvé v neděli ještě nevěděli, o co jde.

Lidovky.cz: Jste věřící křesťan?

Jsem věřící. Víc to nebudu specifikovat. Dělám rozdíl mezi vírou a církví.

Lidl předá reakce českých zákazníků centrále v Německu

V souvislosti s reakcemi na reklamní materiály a obaly výrobků prodávaných v prodejnách Lidl v rámci tematické akce Řecký týden tým Lidl Česká republika oficiálně prohlásil, že tým v Česku se na tvorbě designu nepodílel, byly vytvořeny mezinárodním reklamním týmem a jsou jednotné pro všechny země, ve kterých obchodní řetězec působí. „Všechny zákazníky tímto ujišťujeme, že všechny jejich reakce a komentáře bereme velmi vážně. Zastáváme názor, že i v globalizovaném světě je potřeba, aby mezinárodní společnosti vnímaly kulturní, náboženské i jiné aspekty jednotlivých zemí a vážily si jich,“ napsal Lidl Česká republika ve svém oficiálním vyjádření. „Veškeré reakce zákazníků i veřejně činných osob proto předáme mezinárodní centrále v Německu a zasadíme se o to, aby tato kritika byla při tvorbě reklamních materiálů a obalů zohledněna,“ dodal.

"Je nám velice líto, že aktuální design (obalu) vyvolal nespokojenost. Není za tím žádný špatný úmysl," uvedla podle agentury DPA Isabela Lehmannová z německého vedení firmy.