Čína odmítla mezinárodní kritiku za smrt disidenta, prý jde o vnitřní záležitost

„Čína je právní stát. Případ Lioua Siao-poa je součástí vnitřních záležitostí Číny,“ sdělil mluvčí čínského ministerstva zahraničí, kterého citovala agentura Nová Čína.



Předsedkyně norského Nobelova výboru Berit Reissová-Andersenová ve středu řekla, že vláda v Pekingu je spoluodpovědná za předčasnou smrt čínského disidenta, básníka a nositele Nobelovy ceny za mír.

Zármutek nad skonem disidenta vyjádřili mimo jiné generální tajemník OSN António Guterres či německá kancléřka Angela Merkelová nebo americký prezident Donald Trump.

Nejznámější čínský politický vězeň, který se inspiroval československou Chartou 77, zemřel ve věku 61 let na selhání organismu. Trpěl rakovinou jater v konečném stadiu, kvůli které byl podmínečně propuštěn z vězení do ošetření v nemocnici ve městě Šen-jang na severovýchodě Číny. Čínské úřady ale neumožnily jeho převoz k léčbě do zahraničí, jak si přál. Dva západní lékaři přitom ještě o víkendu uvedli, že Liou do ciziny transportován být může.

Liou by poprvé uvězněn po prodemokratickém protestu na ústředním pekingském náměstí v roce 1989. Nobelovu cenu získal v roce 2010, kdy si už ve vězení odpykával svůj čtvrtý a poslední trest.