Angelina Jolie a Brad Pitt spolu žili 12 let. | foto: Reuters

Další hvězdný pár se rozpadl. Herečka Angelina Jolie požádala o rozvod s Bradem Pittem. Zároveň chce, aby jí byla svěřena péče o všech šest dětí, které s Pittem vychovává. Co stojí za rozchodem? Může za to nevěra? A co všechno víte o jednom z nejslavnějších hollywoodských párů? Zkuste si kvíz se serverem Lidovky.cz.