Čunek: Sňatek se Starosty může ztroskotat, záleží na dělbě míst na kandidátkách

Mohlo by se zdát, že tím je partnerství, přezdívané jako Třetí síla, zpečetěno a zbývá doladit podružné detaily. Ale už lidové přísloví ví, že právě v nich se ukrývá ďábel.

Zvláště na Moravě se křesťanští demokraté dívají na holport se STAN významně zamračeným pohledem. V Jihomoravském a Zlínském kraji jsou lidovci silní, což znamená dvě věci.

Za prvé zvládnou dostatek voličů nasbírat sami, proto mají spojení se Starosty za poněkud nadbytečné, a za druhé jsou zvyklí, že se jich do sněmovny dostává poměrně dost. Když se o kandidátky podělí s výraznými osobnostmi ze STAN, množina postupových pozic pro lidovce se zmenší.

„Když se celá věc špatně vykomunikuje směrem ke členské základně, pak by samozřejmě mohl získat navrch názor lidovců, že jsme tradiční strana, která by měla jít do voleb sama,“ říká v rozhovoru pro LN hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU).

Sám představuje typického reprezentanta silného moravského regionu a také rovnou dodává, že spravedlivou dělbu míst na kandidátkách vidí v poměru 60 ku 40 ve prospěch lidovců.