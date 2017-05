Úniky ze spisů: v kauze figurují také detektivové z NCOZ, policie zadržela i právníka

Informace se měly vynášet ze policejních spisů, jež se týkaly investiční skupiny DRFG. Jejího majitel David Rusňáka policie vyslýchá, podle některých zdrojů je mezi stíhanými. Podle informací LN se vyšetřovatelé o podezření z úniku informací ze spisů dozvěděli ještě v době, kdy existoval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) vedený Robertem Šlachtou. Mezi podezřelými se tehdy objevili i tři policisté z protikorupční policie.

Zmíněnými kriminalisty jsou podle zjištění LN Alexandr Jedlička, Ivo Sloup a Daniel Medvec, kteří dnes působí v Národní centrále proti organizovanému zločinu a jež jsou nyní mezi zadrženými. Při aktuálním zásahu policie sebrala podle informací LN i bývalého příslušníka ÚOOZ Jakuba Patloku, kterého se Robert Šlachta zbavil.

Mezi obviněnými mají podle zjištění LN figurovat i brněnský právník Václav Kvíčala či pracovnice krajského státního zastupitelství Tereza Čoupková. Média už v průběhu dne upozornila, že vyšetřovaný je i bývalý pracovník GIBS Miroslav Palán. Podle informací LN se skupinou linou obvinění z přijetí úplatku nebo uplácení, kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

Podle informací LN se detektivové zajímají i o brněnského byznysmena a majitele detektivní kanceláře Samana El-Talabaniho. Ten se měl dokonce dostat do konfliktu s bývalým šéfem protimafiánského útvaru ÚOOZ Robertem Šlachtou. Šlachta měl pocit, že ho vydírá a podal na něj loni v lednu trestní oznámení. El-Talabani měl blízko i k lidem z prostředí Toflova gangu.

Bývalý detektiv Ratajský

Mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková řekla, že policisté v těchto dnech pracují na jedné z operací. „Blíže se k tomu vyjadřovat nemůžu. Právo na poskytování informací si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ dodala Kudláčková. Právě kvůli kvůli tomu, že se případ vztahuje k NCOZ, vyšetřuje Národní protidrogová centrála.

Mezi obviněnými je podle ČT také bývalý policista z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Michal Ratajský, kterého v roce 2009 Šlachta ze svého útvaru vyhodil, nebo majitel investiční skupiny DRFG David Rusňák, který podniká v nemovitostech, telekomunikacích či teplárenství.

Rusňák je zeť náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, kterou před několika dny hnutí ANO navrhlo do funkce ministryně financí, ale premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tuto nominaci odmítl. Sobotka nyní uvedl, že má o kauze informace jen z médií. Babiš odmítl spojování Rusňákova případu s nominací Schillerové. “To nemá nic společného. Ne každý můžeme za svoji rodinu nebo za svoje děti, takže já tam nevidím žádnou souvislost,“ řekl. „Paní Schillerová měla jasné předpoklady dělat tu funkci a nemá to nic společného s případem pana Rusňáka, který pro nás je nepříjemné překvapení, a my se od toho distancujeme, co dělal,“ doplnil předseda ANO.

Mluvčí DRFG Jan Sedláček řekl, že Rusňák vypovídá na policii. Dodal, že o zatčení a obvinění informace nemá.

V roce 2014 věnoval Rusňák hnutí ANO 1,5 milionů korun jako sponzorský dar. Babiš nařídil jihomoravské organizaci ANO, aby sponzorský dar vrátila a dala návrh na jeho vyloučení z hnutí. Podle krajské předsedkyně ANO Taťány Malé by však mohl být problém peníze vracet, protože od daru už uplynulo hodně času. VÍCE ČTĚTE ZDE.