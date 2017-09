Dětská zábava s tvůrčím přesahem. Nic takového u nás není, říká organizátorka

KUK! je prvním českým multižánrovým festivalem, který cílí především na návštěvníky ve věku od 10 měsíců do tří let. Cílem projektu je nabídnout rodinám s malými dětmi smysluplný program s vysokou uměleckou úrovní, nekomerční alternativu kvalitní dětské zábavy i inspirativní divadelní přehlídku. „Nápad na pořádání festivalu se zrodil ve Španělsku v Barceloně, kde jsem poprvé fascinovaně zhlédla dvě představení pro batolata,“ říká ředitelka festivalu KUK! Daniela Fialová.

Lidovky.cz: Jak byste třemi větami popsala festival KUK!?

Podzimní série pohodových akcí pro děti už od 10 měsíců do 3 let. Nabízí představení na pomezí divadla a workshopu, hravé autorské objekty a pohybové workshopy. Ve třech termínech a na třech místech pomáhá KUK! dětem objevovat a poznávat.

Lidovky.cz: Festival se uskutečnil v loňském roce poprvé, navíc se jedná o vůbec první festival v České republice určený takto malým dětem. Přitom v Evropě mají akce pro nejmenší silnou tradici. V jakých zemích jste se inspirovali?

Nápad na pořádání festivalu se zrodil ve Španělsku v Barceloně, kde jsem poprvé fascinovaně zhlédla dvě představení pro batolata. Dále jsme s kolegyněmi ze Studia DAMÚZA, které festival pořádá, objely festivaly v Berlíně, irském Galway, ale například i v polské Poznani. Tam má festival pro ty nejmenší diváky už jedenáctiletou tradici a příští rok odtamtud přivezeme krásné představení.

Lidovky.cz: Proč myslíte, že nejsou akce pro malé děti běžnou součástí kulturního života i v České republice?

Je pravda, že v zahraničí jsou akce tohoto typu daleko běžnější. Nevím přesně, čím to je, možná větším trhem, možná také tím, že v jiných zemích jsou lidé více zvyklí žít komunitním životem, setkávat se, společně sdílet zážitky. Takové prostředí je pak skvělým podhoubím pro vznik podobně specifických akcí. Alespoň v zemích, kam jsme vyjeli pro inspiraci, mi to tak připadalo. KUK! tedy pořádáme kromě jiného také proto, abychom podpořili přirozenou kulturní výchovu. Věříme, že když budou děti navštěvovat kulturní akce již od útlého věku se svými rodiči, stanou se pro ně běžnou součástí trávení volného času i v dospělosti. Snad to není příliš ambiciózní plán.

Lidovky.cz: Klidně mne opravte, ale nesetkali jste se v loňském roce s názory, že pořádat festival pro batolata je zbytečné, že dostatečně vaši snahu neocení?

Samozřejmě. To je jedna z prvních otázek, kterou v souvislosti s KUKem! dostáváme. Děti nám samozřejmě ještě velkou chválu ani kritiku neřeknou, ale KUK! je také pro jejich rodiče, od kterých se nám dostává skvělé zpětné vazby. Naopak oceňují, že vznikla akce, která bere v úvahu speciální potřeby, které batolata mají. Naše hravé aktivity, objekty připravené na míru pro festival i představení totiž už nemusí bavit starší děti, s tím počítáme, ale měly by naopak zaujmout hlavně rozvíjející se smysly dětí do tří let. Co se týče divadelních představení, tam je pro mě vždy také mezi nebem a zemí, jak to, že jsou takhle malé děti schopné vydržet sedět a fascinovaně hledět na scénu. Inscenace ještě nenesou žádný konkrétní příběh, ale jedná se spíše o představení s prvky workshopu, o ukázku možností nějakého zvláštního prostoru a o nabídku ke hře. Malí diváci mají dost času nejdříve obezřetně pozorovat a pak se dle své potřeby zapojit.

Projekt navazuje na celosvětový trend divadla pro nejmladšího diváka a chce ho představit také českému publiku. Festival nabídne i inspirativní doprovodné aktivity, které podporují společné trávení volného času rodičů s dětmi. Letos se KUK! představí v podobě hned tří akcí: CirKUK! v cirkusovém centru Cirqueon se zaměří na pohybové aktivity, KUK!herna v KC Zahrada a KUK!festival, který se bude soustředit zejména na divadelní představení.

Lidovky.cz: Zaujalo mne, že se KUK! v loňském roce konal nedaleko Chodova. Proč jste se rozhodli pro tak okrajovou lokalitu Prahy?

Ano, KC Zahrada, kde se zkušební ročník konal, nám loni velmi vyšla vstříc a dovolila nám celý prostor dle libosti přetvořit na velkou hernu, kterou ovládla batolata. Lokalita je to pro takovou akci skvělá. Jižní město je největší sídliště v České republice, žije zde obrovské množství rodin s malými dětmi, přitom nabídka kulturních akcí je omezená.

Lidovky.cz: V čem se bude letošní ročník lišit?

Letošní ročník se především rozrostl. Po loňském úspěchu z KUKu! na Jižním městě jsme chtěli akci představit ještě více rodinám, protože KC Zahrada samozřejmě není nafukovací a prostor má také svá omezení především co se divadelního programu týče. Proto se letos na podzim KUK! představí v podobě hned tří akcí: CirKUK! v cirkusovém centru Cirqueon se zaměří na pohybové aktivity, KUK!herna v KC Zahrada se bude hodně podobat té loňské, tedy většina prostor kulturního centra přetvořená v herny a skrýše pro ty nejmenší. Představíme zde také zbrusu nové bludiště s tématikou lesa, které přímo pro KUK! navrhla naše dvorní scénografka Madla Koděrová. A v prosinci sérii zakončíme KUK! festivalem, kde chceme návštěvníky seznámit se specifickým žánrem divadla pro ty nejmenší. Představení Studia DAMÚZA, Divadla Polárka z Brna a Divadla Na rázcestí z Banské Bystrice snad diváky přesvědčí, že inscenace pro děti od 10 měsíců do 3 let je opravdu možné vytvořit a že stojí za to, je s batolaty navštívit.

Lidovky.cz: První ze zmiňovaných akcí letošního podzimu, CirKUK! se zaměří hlavně na rozvoj dětských pohybových dovedností. Na programu je i bleší cirkus, co si pod tím mohu představit?

Velmi nadneseně většinou říkám, že to je žonglování (s) batolaty... Rodič a dítě vytvoří dvojici, ve které pak pod vedením zkušených lektrů zkouší různé jednoduché cviky s vlastním tělem i s cirkusovými pomůckami, kterými děti posilují jemnou motoriku, ale také zlepšují držení těla a vzájemnou důvěru s rodičem. Workshopy mají omezenou kapacitu, aby se lektoři mohli plně věnovat všem zúčastněným. Moc mě baví sledovat, jak se během blešího cirkusu batolata naprosto přirozeně změní v akrobaty a jak se svými rodiči vytváří pevnou dvojici.

DAniela Fialová Daniela Fialová vystudovala produkci na DAMU a až do loňského roku byla ředitelkou festivalu VyšeHrátky, které organizuje studio DAMÚZA. Během Erasmu v Barceloně se zamilovala nejen do tohoto města, ale také objevila Theatre for Early Years (divadlo pro nejmenší). Od loňského roku je ředitelkou unikátního festivalu KUK!, který cílí na rodiny s dětmi od 10 měsíců do 3 let.

Lidovky.cz: Zvládnou cirkusové aktivity i ti nejmenší?

Přímo pro bleší cirkus je potřeba, aby děti už uměly trochu chodit. Ale v rámci dalších aktivit na CirKUKu! si jiné cirkusové disciplíny mohou vyzkoušet i ti úplně nejmenší, kteří se zatím jen batolí po čtyřech. Takzvané cirkohračky budou k dispozici na vyzkoušení a i u nich ochotně pomohou lektoři z CIRQUEONU. No kdo může říct, že na akrobatické šále začínal, když mu byl rok?

Lidovky.cz: Součástí zářijového festivalu budou i lekce baby jógy a cvičení. Jak právě cvičení s malými dětmi probíhá? Předpokládám, že se určitě musí zařadit zábavný prvek a cvičení netrvá příliš dlouho, aby se děti vydržely soustředit?

Cvičení pro takto malé děti probíhá na podobném principu jako bleší cirkus. Tyto workshopy navíc nabízíme odděleně pro různé věkové skupiny batolat – pro ty, které ještě lezou a pro ty, které již mají své první krůčky za sebou. Lekce se nesou v klidném tempu, aby dvojice rodičů a dětí měly dost času si jednotlivé části workshopu užít. Celá lekce je vlastně jedním velkým zábavným prvkem, není to tělocvik na značkách.

Lidovky.cz: Na programu CirKUK!u je také hravý koberec – na něm budou moci děti dovádět?

Ano, vznikl, stejně jako bludiště, pod rukama Madly Koděrové. Je to veliká, ručně šitá plocha plná drobných hravých aplikací, které batolata fascinují použitým materiálem, strukturou, barvou a podobně. Celý koberec působí velmi něžně. Batolata budou moct skrytá tajemství na koberci objevovat podle svého, nebo s pomocí úžasné tanečnice Cécile da Costa, která bude plochu rozžívat během krátkých performance.

Lidovky.cz: Jaké plány máte s festivalem do budoucna? Bude se konat vícekrát do roka, například i na jaře?

Především bychom chtěli rozšířit divadelní program a začít zvát více zahraničních souborů, které mají s divadlem pro batolata větší zkušenosti. Věříme, že tak se nám podaří zlepšit povědomí o tomto žánru nejen mezi diváky, ale i mezi odbornou veřejností. Je totiž třeba pochopit, že divadlo pro nejmenší (neboli Theatre for the Early Years) neznamená zjednodušené pohádky, ale zcela jiný přístup k tvorbě pro děti. Daleko abstraktnější a intimnější. Zatím se ale potýkáme s velmi omezeným rozpočtem, a tak bude festival růst jen pomalu. Co se týče termínů, podzimní načasování nám přijde ideální. Počasí už není příliš nakloněné venkovním akcím a zase na druhou stranu vánoční šílenství ještě není v plném proudu - skvělá příležitost k tomu přijít na KUK! a společně si hrát. Samozřejmě ale nevylučujeme možnost, že se KUK! v různých podobách neobjeví i jindy a třeba i jinde, než jen v Praze.