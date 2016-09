Divadlo Sklep si připomene Havlovy osmdesátiny hrou Mlýny. Hraje ji už 25 let

Havel s Bryndou si sepsáním divadelní hry Život před sebou zpříjemnili vojenskou službu. Příběh se odehrává v malé vojenské posádce v Čechách a paroduje situace z prostředí socialistické armády 50. let. Havlův debut se tehdy dostal až do finále armádní ochotnické přehlídky, kde však narazil na výtky armádních důstojníků. Po třech desítkách let si hru upravilo Divadlo Sklep, doplnilo ji svými vtipy a gagy a po půlročním zkoušení ji představilo divákům 15. března 1991.



„Nikdo z nás vůbec netušil, jestli jsme v přepisu té vojenské hříčky a vlastně původně skryté provokace vojínů Havla a Bryndy vůči vojenské stupiditě tehdejší armády nezašli moc daleko,“ říká dnes Burda. Termín premiéry soubor naplánoval na výročí, kdy československá armáda v roce 1939 rezignovala na okupaci Československa nacisty. „Ostatně Mlýny jsou svým způsobem o rezignaci k hodnotám a k pravdě,“ konstatuje Burda, který v Mlýnech hraje vojína Šimáka.

Z představení Mlýny.

Na premiéru Mlýnů dorazila Havlova žena Olga. „Dost se bavila, jak jsem ji mohl z jeviště pozorovat,“ vzpomíná divadelník. A dodává, že při Havlově účasti o týden později prezidentova ochranka zabavila všechny rekvizity. Šlo o zbraně z plastu a herci je dostali až při vstupu na jeviště.



Divadlo Sklep hraje již 45 let. Jeho historie se datuje do doby, kdy spolu nynější architekt, herec a výtvarník David Vávra a herec a režisér Milan Šteindler poprvé vystoupili v roce 1971. V inscenacích kultovní pražské scény nechybí humor plný absurdit a nadsázky. Divadlo je fenoménem, který baví diváky bez rozdílu věku a pohlaví. Mlýny dnes patří spolu s Besídkou k nejúspěšnějším sklepáckým představením, v programu divadla se objevuje několikrát do roka.

Letošní nedožité jubileum bývalého prezidenta si lidé i řada institucí připomíná celý rok. V narozeninový den 5. října se uskuteční shromáždění na Václavském náměstí, o deset dní později přijde do pražské Lucerny Havlovi popřát 80 gratulantů. Národní divadlo připravilo festival věnovaný Havlovu odkazu, oslavy chystá i Praha 6. Havlovo výročí si připomínají i ve světě, jako jednu z hlavních linií programu ho mají Česká centra. Na konec letošního roku pak připadá páté výročí Havlova úmrtí.