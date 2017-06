Dokonalost vázacího motýlka je v jeho nedokonalosti, říká designér

Lidovky.cz: Založil jste první české motýlkářství. Jak vás to vlastně napadlo?

Když jsme začínali, tak jsme se specializovali jenom na motýlky, to v Česku nikdo jiný nedělal. Za tu, co fungujeme, vzniklo spoustu dalších značek. Než jsem založil Krispol, pracoval jsme v gastronomii, dělal jsem provozního v restauraci. A do práce jsem nosil motýlky, dříve se daly sehnat jen motýlci, kteří vypadaly až příliš svátečně. Tak jsem dlouho hledal někoho, kdo by mi šil motýlky, které bych mohl nosit do restaurace každý den. Našel jsem si paní, která mi je šila. Po chvíli se mě zákazníci začali ptát, kde jsem motýlky sehnal a že by je také chtěli. Což nebyl problém a vlastně tak se prodalo dost motýlků jen tak.

Lidovky.cz: Máte představu, kdo vaše motýlky kupuje nejvíce?

Marketingová poučka říká, že pokud firma nezná svého typického zákazníka, má problém, což mi tedy máme, protože k nám chodí kluci si kupovat vázacího motýlka do tanečních, pak k nám chodí osmdesátiletý pán, který nosí motýlky celý život, chodí k nám sportovci, politici, mladí muži, ale i jejich manželky, které jim motýlky kupují jako dárek.

Lidovky.cz: Kdy jste poprvé zaznamenal zájem o vaše motýlky?

Když jsem šel poprvé na Dyzajn market, měl jsem sebou šest druhů motýlků po dvanácti kusech. První den jsem vyprodal všechno. Takže jsem v noci seděl a šil. Zájem byl opravdu velký.

Lidovky.cz: kdy jste se vlastně naučit šít?

Paní, co mi motýlky šila, mě poučila, že když chci motýlky navrhovat, měl bych látky znát, znát švy. Za tři měsíce, co mě učila, mi řekla, že si musím koupit šicí stroj a naučit se šít motýlky sám – alespoň do hrubé formy, kterou mohu předat švadlenám. Jsem ji velmi vděčný. Bez toho bych se neobešel.

Lidovky.cz: U motýlků jste ale nezůstal. Dnes prodáváte také trenýrky, pyžama, dámské motýlky i košile..

To vzniklo takhle - přiběhne k nám pán, který nutně potřebuje na ples motýlka, ale většinou se hned ptá i po košili. Tak jsme rozšířili sortiment. Takže když chce někdo košili na míru, není to problém. Máme běžné velikosti, vzorníky s látkami a možnost nechat si ušít košili na míru.

Lidovky.cz: Kolik kusů jednoho typu – ať už motýlků či košil – vyrábíte?

To je pokaždé jiné. Ale pravidlo je, že jich musí být málo. Nechceme, aby se lidé potkávali a měli na sobě to samé.

Lidovky.cz: A děláte na míru i motýlky?

Samozřejmě, chodí k nám pán, který má bostonské teriéry a chodí s nimi na výstavy, tak chtěl motýlka s bostonskými teriéry. Také spolupracujeme třeba s kočičím útulkem v Hodoníně, kde prodávají různé věci s tematikou koček. No a protože ani to nestačilo, tak jsme k motýlkům začali šít také trenýrky, protože se nám často stávalo, že se tu zastavovaly ženy, které sháněly dárek pro své muže. Ti ale už měli motýlky. Tak jsme začali šít ze stejných látek i trenýrky. To je hezký dárek a vznikne taková sada, motýlek, který ladí s trenýrkami.

Lidovky.cz: A jak jsou na tom s motýlky dámy?

Než jsme začali šít dámské motýlky, chodily sem ženy a kupovaly si pánské vázací motýlky a nosily je. Tak jsme vyhověli poptávce a začali dělat dámské. Na ženy se chceme soustředit také, připravujeme limitovanou edici košil a skládaných sukní. A také chceme dělat dámské košile na míru. Dámy to podle mě mají těžší. Každá je jiná, sehnat tak padnoucí košili není lehké. My košile šijeme skrytým francouzským stehem, který se dá ale upravit. Takže když je potřeba a košile nesedí, do deseti minut vám ji dokážeme upravit. Vázáním se dá regulovat i velikost.

Lidovky.cz: Šijete klasické zavazovací motýlky. Je těžké se to naučit?

Ano, v nabídce máme vázací motýlky, které zákazník dostane spolu s přehledným manuálem, jak se vázání naučit. Není to nic těžkého, chce to jen cvik, pak se dá celý proces zvládnout během necelé minuty. Natočili jsme také video s ukázkou vázání, na které se může kdokoli kouknout na Youtube. Důležité je vědět, že dokonalost vázacího motýlka je v jeho nedokonalosti. Musí být vidět, že je vázací, musí být přetočený či malinko nakřivo. To není vada.

Lidovky.cz: Co mají zákazníci nejraději?

Teď nejvíce frčí kytičky a modrá barva. Já miluju zelenou, ta se ale skoro neprodává, což nechápu. Výborně se kombinuje – s šedou nebo i s modrou.

Lidovky.cz: Máte ještě nějaké plány?

Já bych nejraději dělal pořád motýlky. Ale ne, vážně. V plánu toho je hodně, rádi se také přizpůsobujeme zákazníkům. Takže budou čelenky a také bavlněné tašky, košile i ty skládané sukně a všechno, co si budou zákazníci přát.