Dopravní podnik hasičům neproplácel přestávky, jež nemohli čerpat. Vysoudili statisíce

Otomar Turek pracoval jako hasič u pražského dopravního podniku od září 1983. Od ledna 2005 do prosince 2008, kdy odešel do penze, pak dokonce jako velitel jednotky sídlící v depu Kačerov. Svého tehdejšího zaměstnavatele zažaloval počátkem roku 2007. Nelíbilo se mu, že místo dvanácti a čtvrt hodin, které v práci trávil, mu jich bylo propláceno pouze jedenáct a čtvrt (požárníci tráví na směně o 15 minut více kvůli jejímu přebírání – pozn. red.).

Po dopravním podniku proto požadoval proplacení částky za přestávky v období od listopadu 2005 do prosince 2008. Ta mu dle jeho slov náležela, neboť vykonával práci v nepřetržitém provozu.

Dle pravomocného rozsudku, který má server Lidovky.cz k dispozici, se dopravní podnik hájil tím, že se přestávky nezapočítávají do pracovní doby a hasič tak za ně nemá nárok na mzdu. Během směny prý navíc dvě třicetiminutové pauzy na jídlo a oddech mohl vždy čerpat, dokonce je měl stanovené řádem zaměstnanců. A museli-li v době odpočinku vyjet k zásahu, daný čas mu byl vždy proplacen.

„Čerpáním přestávky by byl ohrožen výkon práce“

Turek ovšem oponoval tím, že dle zákona o požární ochraně je povinen být připravený k výjezdu do dvou minut od ohlášení. Zároveň podotýkal, že po celou dobu dvanáctihodinové směny musí nosit stejnokroj, mít u sebe vysílačku a setrvávat na stanici, čímž byla omezena jeho fyzická i mentální připravenost. Soud mu dal za pravdu a přiřkl náhradu ve výši 95 tisíc korun. K částce je třeba přičíst ještě úroky, které budou činit zhruba jednou tolik.

„Žalobce (Otomar Tomek) a jeho jednotka si nemohli dovolit čerpat volno, tj. přestávku na oddech a jídlo, neboť byli neustále připraveni k výjezdu a čerpáním přestávky by byl ohrožen výkon jejich práce, tj. lidé či doprava,“ odůvodnila rozsudek předsedkyně senátu Halka Hovorková.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Podle ní nemohl Turek v době dvou půlhodinových přestávek pracoviště opustit, protože jej neměl kdo nahradit. „Za práci mu tak bylo propláceno a započítáno jen 11,25 hodin za směnu, místo 12,25, čímž se žalovaný na žalobci bezdůvodně obohatil,“ stojí dále v odůvodnění.

Dopravní podnik podá dovolání k Nejvyššímu soudu

Dvaasedmdesátiletý penzista je s výsledkem více než dekádu trvající právní pře spokojený. Tvrdí, že se pouze domáhal svého práva, což by dle něj měl dělat každý. „Vycházel jsem ze zákoníku práce, který říká, že tam, kde nemůžou být práce přerušeny, není možné mít přestávku, ale pouze přiměřenou dobu na oddech a jídlo. Jsem rád, že tomu bylo dostáno,“ řekl Turek serveru Lidovky.cz.

Společně s Turkem dopravní podnik zažalovala i jeho kolegyně Jitka V., které justiční orgán přisoudil necelých 72 tisíc za neproplacené přestávky již počátkem roku 2015. Není navíc vyloučeno, že žalobu podají také další někdejší členové hasičského sboru.

„Zkontaktoval jsem kluky, s nimiž jsem sloužil a kteří šli také do důchodu. Řekl jsem jim, ať podnik také klidně zažalují, že by jim měli vše minimálně dva roky zpátky proplatit,“ uvedl Turek s tím, že jeho případ by mohl posloužit jako precedens do budoucna.

Dopravní podnik s rozhodnutím soudu nesouhlasí, a proto se proti němu dovolá k Nejvyššímu soudu. „Vzhledem k tomu, že v minulosti Městský soud v Praze v obdobném případě pravomocně rozhodl ve prospěch DPP, podává DPP proti květnovému rozhodnutí soudu, za účelem získání právní jistoty, dovolání k Nejvyššímu soudu,“ informovala server Lidovky.cz mluvčí Aneta Řehková. Jeden ze závěrů soudu, že čerpáním přestávky u hasičů by byl ohrožen výkon práce, označila za „naprostý nesmysl“.



“V případě výjezdu v době přestávek je zaměstnancům vyplácena mzda za přesčasovou práci v délce 15 nebo 30 minut podle toho, v jaké části přestávky byl výjezd,“ doplnila posléze mluvčí na dotaz, jestli dopravní podnik „přestávkový systém“ po vynesení rozsudku nějakým způsobem upravil.



Kvůli krácení volného času vyhrazeného na oběd se v minulosti úspěšně soudila se svým zaměstnavatelem rovněž zdravotní sestra ze sušické nemocnice. Požadovala doplatek v řádu tisíců za období od února do prosince roku 2015, kdy pracovala u záchranné služby. Na případ v dubnu upozornil server Novinky.cz. Podle něj nemocnici žalují další zhruba tři desítky místních pracovníků.