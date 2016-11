Ostružinový koláč

250 g másla



250 g cukru



250 g polohrubé mouky



250 g tvarohu



6 vajec



1/2 pytlíku kypřícího prášku



špetka soli



citrónová kůra



2 lžíce rumu



trocha čerstvé vanilky



Na drobenku

menší plátek másla

hrst polohrubé mouky

půl hrsti cukru



Nejprve si vymažeme pékáč máslem a vysypeme hrubou moukou. Poté dáme do vyšší nádobí změklé máslo a cukr, vyšleháme ručním mixérem do pěny. Poté přidáme žloutků a tvaroh a dále zapracováváme v těsto. V další míse kam jsme si oddělili bílky, vyšleháme spolu se špetkou soli sníh. Do tvarohové směsy přidáme mouky s kypřícím práškem, nastrouhanou kůru, rum a vanilku a zamícháme, poté opatrně vmícháme sníh a vlijeme na vysypaný pekáč, na těsto pklademe ostružiny a posypeme drobenkou. Pečeme zhruba 45 minut na 170 stupňů.