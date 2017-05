Držitel Grammy Ondřej Pivec se svou skupinou Organic Quartet vydává nové album

Nyní přichází obnovený Organic Quartet ve stejném složení s novým albem Terms and Conditions Apply. Tak, jako bylo album Never Enough z roku 2007 prvním titulem vydavatelství Animal Music a de facto impulsem k jeho založení, je nyní album Terms and Conditions Apply připomínkou deseti let existence vydavatelství a shodou okolností jeho jubilejním šedesátým titulem. Členové kapely za tu dobu vyzráli v pozoruhodné a zkušené hudební osobnosti, aniž však ztratili cokoli z mladického nadšení a energie. Ondřej Pivecprorazil na mezinárodní hudební scéně, v současné době jako čerstvý nositel ceny Grammy působí (mimo jiné) v kapelách zpěváka Gregoryho Portera a hráče na foukací harmoniku Gregoira Mareta a je zkušeným koncertním i studiovým hráčem, aranžérem a producentem. Za sebou má vlastní alba Overseason (2008), It ́s About Time (2010) a The Green Card Album (2013). Řadu vlastních alb vydali v mezidobí v různých sestavách též kytarista Libor Šmoldas, saxofonista Jakub Doleřal a bubeník Tomáš Hobzek.

Album Terms and Conditions Apply obsahuje nový svěží autorský materiál všech členů kapely a natočeno bylo poprvé zcela analogově a bez zapojení počítačů, digitálních efektů a editace. Tento „retro“ způsob natáčení má pochopitelně své kouzlo, přináší vyšší nároky na interprety, ale současně hlubší a přirozenější zvuk a je autentickým záznamem toho, jak hudebníci skutečně hrají.

Natáčení alba si po letech užili i členové kapely. „Rozumíme si snad ještě víc než před lety a hudebně nám to funguje stále velmi dobře. Práce ve studiu se nesla v duchu naprosté pohody, avšak plného soustředění.“, říká Ondřej Pivec a Libor šmoldas k tomu dodává: „Je skvělé, když se sejde kapela po deseti letech a při hraní máme pocit, že jsme nikdy nepřestali hrát; chemie a energie fungují pořád stejně.“

Kapela Organic Quartet. Obal alba Terms and Conditions Apply.