Bojíme se aut, ne kotlů

Chápu argumenty kolegů z jiných městských částí, kteří si vymínili, že nechtějí zřízení nízkoemisní zóny na území hlavního města do té doby, než bude dostavěn Pražský okruh. Jeho výstavba salámovou metodou nicméně od počátku připomíná jihoamerickou telenovelu, takže odhadnout alespoň přibližné datum, kdy se dočkáme kýženého stavu, že čoudící auta se do centra Prahy již nedostanou, by bylo věštěním z křišťálové koule.

Co s týká primárního tématu, tedy emisí z paliv, již jsem vysvětlil, jak na tom v Praze 1 jsme – tyto emise u nás skutečně nejsou problémem. Dokonce ani nemusíme řešit „otrávený“ vzduch proudící k nám odjinud z Prahy. Naše metropole je v používání šetrného topení – například od mnoha jiných polských měst – na vysoké úrovni.

Zaujalo mne, že dokonce ani spalování komunálního odpadu v Praze nepředstavuje závažnější hrozbu pro ovzduší nad Stověžatou. Podle odborníků totiž taková velká spalovna produkuje přibližně stejné množství škodlivin jako menší obec, která je vytápěna pouze tuhými palivy – to přece vůbec není špatné vysvědčení (pokud si uvědomíme rozlohu Prahy a počet jejích obyvatel a návštěvníků). Jistě, některý ekologický aktivista či militantní Zelený by mohl namítnout, že by přece šlo ještě více udělat pro ekologičtější provoz spaloven. Do této problematiky se nehodlám pouštět, jelikož na rozdíl od řady ekologických všeználků se necítím být povolán odborně komentovat něco, co jsem nevystudoval. Nicméně jako Pražan s technickým vzděláním si dovoluji tvrdit, že se mi v matičce Praze dobře nejen žije, ale většinou i dýchá.