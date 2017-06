‚Nepochybuji o ruském vměšování do voleb.‘ Exšéf FBI Comey vypovídá o Trumpově nátlaku

Bývalý ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) James Comey ve středu poskytl Senátu dokument, jehož znění senátní výbor předem zveřejnil: „S prezidentem jsem povečeřel v pátek 27. ledna v 18:30 v Zelené pracovně Bílého domu... Ukázalo se, že budeme jen dva, usazeni u malého oválného stolu ve středu Zelené pracovny. Do místnosti vstupovali jen stevardi námořnictva, aby podávali jídlo a pití.

Prezident začal dotazem, zda chci dál být ředitelem FBI, což jsem považoval za podivné, protože už dvakrát v dřívějších rozhovorech vyjádřil naději, že zůstanu, a já jsem ho ujistil, že to mám v úmyslu. Řekl, že o mou práci stojí spousta lidí a že vzhledem k přehmatu, jehož jsem se loni dopustil, by pochopil, kdybych chtěl odejít...

Odpověděl jsem, že mám svou práci rád a chci zůstat a dokončit svůj desetiletý mandát ředitele. A pak, protože jsem se v situaci cítil nesvůj, jsem dodal, že nejsem ‚spolehlivý‘ ve smyslu, v jakém politici toto slovo používají, ale že se vždy může spolehnout, že mu budu říkat pravdu. Dodal jsem, že politicky nejsem na ničí straně a že se mnou v tradičně politickém smyslu nelze počítat, což je postoj, jak jsem řekl, v nejlepším prezidentově zájmu.

Po několika okamžicích prezident řekl ‚Potřebuji loajalitu, očekávám loajalitu.‘ Během trapného ticha, které nastalo, jsem se nepohnul, nepromluvil ani nezměnil výraz tváře. Prostě jsme se na sebe tiše dívali. Pak rozhovor pokračoval...

Ke konci večeře se prezident vrátil k tématu mé práce a řekl, že je velmi rád, že chci zůstat, a dodal, že o mně od (ministra obrany) Jima Mattise, (ministra spravedlnosti) Jeffa Sessionse a od mnoha dalších slyšel velké věci. Pak řekl: ‚Potřebuji loajalitu‘. Odpověděl jsem: ‚Vždy se můžete spolehnout na mou čestnost‘. Odmlčel se, a pak řekl: ‚To je to, co chci, čestnou loajalitu‘... Jak jsem si zapsal v poznámkách, které jsem si pořídil bezprostředně po večeři, je možné, že jsme chápali výraz ‚čestná loajalita‘ různě, ale rozhodl jsem se, že by nemělo smysl dál tlačit. Pojem - čestná loajalita - pomohl ukončit velmi trapný rozhovor a má vysvětlení objasnila, co by ode mě měl očekávat...

Čtrnáctého února jsem šel do Oválné pracovny na plánovaný briefing s prezidentem o boji s terorismem... Prezident naznačil ukončení briefingu tím, že přítomným poděkoval a řekl jim všem, že chce se mnou mluvit o samotě... Když se dveře u kyvadlových hodin zavřely, ocitli jsme se sami a prezident začal slovy ‚Chci hovořit o Miku Flynnovi‘. Flynn den předtím rezignoval. Prezident začal slovy, že Flynn schůzkami s Rusy nic špatného neudělal, ale obelhal viceprezidenta. Pak řekl: ‚Doufám, že najdete schůdnou cestu, jak to nechat být, jak Flynna nechat být. Je to dobrý chlap. Doufám, že to můžete nechat být.‘ Odpověděl jsem jen ‚je to dobrý chlap‘. Neřekl jsem, že to ‚nechám být‘.

Ráno 30. března mě prezident zavolal do FBI. Označil ruské vyšetřování za ‚mračno‘, které brzdí jeho možnost jednat jménem státu. Řekl, že s Ruskem nemá nic společného, že se s ruskými šlapkami nestýkal a že byl vždy přesvědčen, že je v Rusku odposloucháván. Tázal se, co můžeme udělat, abychom ‚mračno‘ zahnali. Odpověděl jsem, že záležitost vyšetřujeme, jak rychle je to možné, a že by velmi prospělo, kdybychom nic nenašli a odvedli dobrou práci. Souhlasil, ale znovu zdůraznil problémy, které mu to působí...

Prezident pokračoval, že existují-li nějací ‚poskoci‘ v jeho okolí, kteří udělali něco špatného, bylo by dobré to zjistit, ale že on sám nic špatného neudělal a doufá, že najdu příležitost, jak dát najevo, že ho nevyšetřujeme...

Skončil poukazem na ‚mračno‘, jež mu brání uzavírat dohody ve prospěch státu, a řekl, že doufá, že najdu způsob, jak dát najevo, že není vyšetřován. Řekl jsem mu, že uvidím, co mohu udělat, a že odvedeme svou práci dobře a co nejrychleji.

Ráno 11. dubna mi prezident zavolal a tázal se, co jsem udělal ohledně jeho žádosti ‚dostat ven‘, že není vyšetřovaná osoba. Odpověděl jsem, že jsem jeho žádost přeposlal úřadujícímu náměstku ministra spravedlnosti, ale reakci jsem neobdržel. Odpověděl, že ‚mračno‘ mu brání vykonávat úřad. Řekl, že na úřadujícího náměstka ministra spravedlnosti by se možná měli obrátit jeho lidé. Řekl jsem, že právě tak by se s jeho žádostí mělo zacházet. Řekl jsem, že pracovník Bílého domu by měl s žádostí kontaktovat vedení ministerstva spravedlnosti, což je tradiční kanál.

Řekl, že to udělá, a dodal: ‚Protože jsem vůči vám velmi loajální, velmi loajální; máme, jak víte, tu věc‘. Neodpověděl jsem, ani jsem se nezeptal, co míní ‚tou věcí‘. Řekl jsem jen, že způsob, jak s tím zacházet, je pověřit pracovníka Bílého domu kontaktem s úřadujícím náměstkem ministra spravedlnosti. Řekl, že to udělá, a rozhovor tím skončil.

To bylo naposledy, kdy jsem s prezidentem Trumpem mluvil.“