Fenomenální houslistka. Někdo sbírá majetek, Sarah Changová smyčce

Symfonická báseň Richarda Strausse Don Juan, Sibeliův Houslový koncert d-moll a Beethovenova Symfonie č. 7 – to je repertoár, s nímž do Prahy přiletí půvabná americká houslistka korejského původu Sarah Changová.

Spolu s orchestrem AYO složeným z nadaných hudebníků do třiceti let vesměs asijského původu (v roce 1990 ho založili Yehudi Menuhin a Richard Pontzious) vystoupí šestatřicetiletá rodačka z Filadelfie ve Smetanově síni Obecního domu v sobotu 2. září večer.

Coby krásné „zázračné dítě“ hrála Sarah na klavír a housle od útlého mládí, o jednoznačném nadání svědčí už to, že na New York Juilliard School byla zapsána v šesti letech a už v osmi debutovala Paganiniho houslovým koncertem č. 1. s Newyorskou filharmonií vedenou Zubinem Mehtou. Světoznámý dirigent o ní nadšeně prohlásil, že je „nejúžasnější, nejdokonalejší a nejideálnější houslistkou“, jakou kdy slyšel.



Superlativy nešetří ostatně ani kritici, což může dosvědčit třeba citát z The New York Times:„Houslistčino nadání je natolik vzdáleno běžným poměrům v řadách nás obyčejných smrtelníků, že nám nezbývá než pociťovat patřičnou úctu a žasnout nad tajemstvími přírody. Staří národové by jistě slečnu Changovou zpodobnili tak, že by ve své dokonalosti povstávala přímo z boticelliovské mušle.“

Atraktivní houslistka pořádá ročně desítky koncertů, vystupuje s prestižními orchestry světa, natočila dvě desítky alb (například i s Plácidem Domingem nebo s trumpetistou a skladatelem Wyntonem Marsalisem). Je úspěšná i díky veřejným aktivitám: v roce 2006 ji Newsweek zařadil mezi vlivných a inspirujících 20 Top Women a o dva roky později získala ocenění Young Global Leader od Světového ekonomického fóra (WEF), ve dvaadvaceti letech se stala uměleckou velvyslankyní USA. V rozhovorech připomíná současnou silnou vlnu kvalitních asijských hudebníků, kteří – pokud jde konkrétně o houslovou hru – se na špici dostávají po „Rusech, kteří nastavili standard, a Izraelcích“.



K dobru dává také příběh, jak s pomocí svého mentora, houslisty Issaka Sterna, získala svůj mistrovský nástroj: „Issac Stern zařídil, že jsme jen my dva měli sami pro sebe hlavní sál Carnegie Hall, který dnes nese jeho jméno, a strávili v něm nádherné dvě hodiny hraním na řadu vynikajících nástrojů. Měli jsme asi deset Stradivárek a osm Guarneri Del Gesu a na pódiu jsme je všechny vyzkoušeli. Nejdřív hrál on a já poslouchala v hledišti, pak jsme se vystřídali. Nakonec vytáhl z pouzdra svůj nástroj a zahrál na něj. Okamžitě jsem se do těchto houslí zamilovala a dnes na ně hraji sama. Ten nástroj je královský. Je tu už tři sta let a přežije mne. Je mou odpovědností se o něj co nejlépe starat aby mohl sloužit dalším generacím...Když mám hrát, nosím u sebe čtyři smyčce, ale mám jich ještě více. Někteří lidé shromažďují majetek a umělecké předměty, já se soustředím na smyčce.“