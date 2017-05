Filip: Zeman uložil svým analytickým týmům zabývat se demisí vlády

Filip se na Pražský hrad podle svých slov ohlásil minulý týden. „Pan prezident má před cestou do Čínské lidové republiky, má před sebou i další věci, které jsou důležité z pohledu i zahraničněpolitických zájmů Poslanecké sněmovny,“ zdůvodnil setkání.



Během schůzky se ale oba politici podle šéfa komunistů bavili o nastalé krizi asi deset minut. „Já jsem mu na to řekl svůj vlastní názor pouze z ústavní pozice. To znamená, jaké jsou varianty toho řešení vzhledem k tomu, že jsem asi byl nejlíp po ruce,“ podotkl místopředseda Sněmovny Filip. Dodal, že Zemanovi řekl varianty, které předpokládá ústava. „Stanovili jsme pouze teoretická pravidla, která předpokládá ústava a která mohou přicházet v úvahu,“ poznamenal.

Další postup mu Zeman nenaznačil. „To si nechal pro sebe. Je to jeho výsostné právo. Já mu do toho nemám co mluvit,“ dodal. Prezident podle něj uložil svým analytickým týmům, aby otázku demise zpracovaly.

„Jak znám prezidenta republiky, tak si myslím, že si pozve jak jednotlivě ty hlavní hráče, tak společně. Už jsme zažili jednu takovou situaci, kdy tam společně seděli Milan Chovanec a Andrej Babiš, takže nemyslím si, že se tomu pan premiér a pan vicepremiér vyhnou,“ podotkl Filip.