Filmové premiéry: thriller Dívka ve vlaku, Kevin Spacey v těle kocoura a karlovarský vítěz

Dívka ve vlaku

Filmovou adaptaci bestselleru Pauly Hawkins natočil americký režisér Tate Taylor, známý především jako seriálový herec, který do hlavní role obsadil oblíbenou britskou herečku Emily Blunt (Ďábel nosí Pradu, Na hraně zítřka, nejnověji Sicario: Nájemný vrah).

Příběh začíná zdánlivě nenápadně. Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem města Witney. Vlak projíždí kolem jejího starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou novou manželkou Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár. Rachel si postupně tento pár oblíbí a sama pro sebe si je pojmenuje ‚Jess a Jason’. Zdá se, že mají dokonalý život, a Rachel jim zároveň závidí i přeje jejich štěstí. Jednoho dne, když projíždí kolem jejich domu, stane se svědkem něčeho, co od základu změní vše, co si dosud o tomto páru myslela....

Ve filmu dále hrají Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans a další.

Já, kocour

Komedii o sebestředném milionáři s Kevinem Spaceym v hlavní roli natočil americký režisér, herec a kameraman, který stál za kamerou takových klasických hitů jako Když Harry potkal Sally nebo trojice titulů bratrů Coenů (Zbytečná krutost, Millerova křižovatka, Potíže s Arizonou). K jeho nejznámějším režisérským počinům patří akční komedie Muži v černém a její dvě pokračování.

V komedii Já, kocour sledujeme bohatého a úspěšného Toma Branda (Kevin Spacey), který je pro svůj momentální sen - postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli – ochoten obětovat cokoliv včetně své rodiny. Chystaná stavba je totiž skoro stejně monumentální jako Tomovo ego. Neváží si oddané manželky Lary (Jennifer Garner), zanedbává dospělého syna Davida a ignoruje žadonění o pozornost dcerky Rebeccy. Ta má k jedenáctým narozeninám jediné přání: kočku. Pak se Tom náhodou ocitne ve zverimexu podivínského majitele (Christopher Walken), který mu vnutí velkého kocoura jménem pan Fuzzypants, a ten úplně pohádkově zasáhne do Tomova života. Poté, co má Tom fatální nehodu a leží v kómatu v nemocnici, jeho mysl se ocitá v těle kocoura - a nová kapitola jeho života začíná...



Já, kocour: podivínský majitel zverimexu (Christopher Walken) a jeho převtělený svěřenec.

Kubo a kouzelný meč

Režijní debut šéfa animovaného studia Laika Travise Knighta je podle zahraničních ohlasů žhavým kandidátem na Oscara v kategorii animovaného filmu. Vypráví o malém chlapci Kubovi, který využívá svého vyprávěcího talentu, aby uživil sebe a svou nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním, které končí vždy před západem slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho podle matky mohla stihnout strašlivá kletba. Jednou to nestihne varování se promění ve skutečnost. Najednou si uvědomí, že se stal hrdinou vlastního dobrodružného příběhu a v doprovodu Opice a Brouka se vydává po stopách svého otce, legendárního samuraje. Rád by nalezl otcovu zbroj, která mu má pomoci v boji se zlem...

V originálním znění ve filmu vystupují Matthew McConaughey, Charlize Theron, Rooney Mara, Ralph Fiennes a další, v české verzi diváci uslyší Matěje Převrátila, Terezu Bebarovou, Ladislava Cigánka nebo Filipa Švarce.

Instalatér z Tuchlovic

Nejnovější komedie Tomáše Vorla (Kamenný most, Cesta z města, Vejška) se točí kolem čtyřicetiletého instalatéra Luboše (Jakub Kohák), který je poněkud svérázný. Nemá auto auto ani mobil, za zákazníky jezdí na kole nebo autobusem a telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, pere, dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti. Luboš má trochu problém, protože si za práci nedokáže říct o pořádné peníze, kamarádům opravuje zadarmo a to, co vydělá, hned utratí za jídlo pro toulavé kočky, nebo prosází. Všechno nepříjemné odsouvá na „později“, nebo na „uvidíme“. Stejně tak končí fiaskem všechny jeho pokusy o navázání kontaktu se ženami...

Dále hrají Eva Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek, Jan Budař, Petr Čtvrtníček,Tomáš Matonoha, Barbora Poláková a další.

Eva Holubová a Jakub Kohák Jan Budař, Jakub Kohák a Petr Čtvrtníček

Rodinné štěstí

Vítězný film karlovarského filmového festivalu natočil maďarský režisér Szabolcs Hajdu (Bílé dlaně, Bibliotheque Pascal), který si ve snímku zahrál i se svou ženou a dětmi. Výchozí situací filmu je okamžik, kdy Eszter, jejího manžela Farkase a jejich pětiletého syna Bruna jednou v noci překvapí nenadálá návštěva. Brzy je jasné, že mezi dvěma rodinami nikdy nepanovalo příliš intenzivní souznění a tahle „přepadovka“ tomu nepomůže... S přibývajícím počtem dní strávených v jednom bytě graduje tahle výbušná situace do sledu vtipných, dramatických i absurdně banálních historek...

„Nezávislý snímek, který vyniká vynalézavou inscenací, skrupulemi nezatíženým odhodláním tvůrce dobrat se často bolestivých nahých pravd v mezilidských vztazích, precizním vykreslením povah a hereckými výkony, jež se zadřou pod kůži, specifickým způsobem navazuje na tvorbu Cassavetese či Bergmana,“ říká o snímku programový ředitel karlovarského festivalu Karel Och.