Naši klekli na tu FAU, říká na další nahrávce Babiš. Firma skončila podle soudu nezákonně v konkurzu

PRAHA V konkurzu skončil po zásahu finanční správy opavský obchodník s pohonnými hmotami FAU, který v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert vlastní sklad pohonných hmot. Soud postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil.

Precheza měla o sklad, v němž se také přimíchávala biopaliva do nafty a benzinu, údajně zájem, FAU jej ale nechtěla prodat, napsaly v pátek Hospodářské noviny.



Finanční správa nařčení z účelové likvidace opavského obchodníka FAU odmítla. „Souvislosti naznačené v článku odmítáme jako zcela absurdní,“ řekla Gabriela Štěpanyová z tiskového oddělení Finanční správy. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka řekl, že holding se o firmu FAU nikdy nezajímal a nemá s ní nic společného. Jednatel společnosti FAU Vojtěch Csabi kauzu považuje za šikanu.

ŠUMAN OPĚT PROMLUVIL V neděli na svém twitterovém účtu zveřejnila Skupina Šuman další nahrávku Andreje Babiše. Ta se vztahuje právě ke kauze FAU. Babiš na ní hovoří o tom, jak firma získala vlečku v areálu firmy Precheza, která patří koncernu Agrofert. „Jdeme po nich,“ říká na nahrávce Babiš na adresu firmy FAU. Tweet s nahrávkou najdete zde.

Na společnost FAU se podle HN nejprve zaměřila celní správa, a to dva měsíce poté, co se tehdejší majitel Agrofertu Andrej Babiš (ANO) stal ministrem financí. Celníci společnosti doměřili spotřební daň za minerální oleje, které obchodník dovezl z Rakouska a prodal jihlavskému Agropodniku.

FAU se proti krokům celníků bránila žalobou a nakonec u soudu uspěla. Finanční správa kvůli zajišťovacím příkazům podle HN mezitím obstavila majetek společnosti FAU. Úředníci po firmě FAU vymáhali DPH za jeden obchod hned dvakrát.

Poprvé po ní chtěli jako po ručiteli 200 milionů korun, které neodvedla zkrachovalá společnost Verami. Tentýž den si berní správa řekla dalšími příkazy o 218 milionů. „Nabyla totiž dojmu, že firma FAU, kterou podezřívala ze zapojení do řetězce zasaženého podvodem na DPH, daň nezaplatí. Následovala okamžitá exekuce a firma skončila v konkurzu,“ uvedly HN.

Krajský soud v Ostravě nedávno potvrdil, že obchodník FAU neuváděl zboží do volného oběhu, tudíž spotřební daň nemusel platit. Výklad, jímž se daňové orgány snažily obhájit vymáhání spotřební daně, označil za absurdní. V dalším sporu tentýž soud podle HN tvrdě napadl finanční správu za nezákonné zajišťovací příkazy.

V neděli pak anonymní skupina Šuman zveřejnila na Twitteru (viz box) další nahrávku, na níž hovoří Andrej Babiš s bývalým novinářem MF DNES Markem Přibilem.

Z nahrávky vyplývá, že Babiš v roli ministra financí nejspíše věděl o tom, že Finanční správa se zaměřila na přerovskou firmu FAU. „Naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci, obstavený účty, vagóny...“ říká Babiš na nahrávce. „Teďka to koupil ten Pitr, no a samozřejmě jedeme po nich, protože to je zločinecká banda, která dluží na daních státu asi 200 milionů,“ podotýká Babiš.

S FAU nemáme nic společného, zní z Agrofertu

Majitelé firmy FAU chtějí po státu žádat náhradu škody. “Je to šikana. V Německu máme nejvyšší rating a ani nemusíme platit milionové kauce. Tady nás poslali do konkurzu,“ řekl jednatel firmy Csabi a odkázal na svého advokáta Alfréda Šrámka.



“Nikdy jsme o FAU zájem neměli a nemáme a s nikým jsme o tom nejednali. Agrofert s touto firmou nemá nic společného,“ řekl Hanzelka. Firma FAU má podle něj v areálu Prechezy pouze svůj vlastní autonomní pozemek a provoz.

„Jde o historicky dané pozemkové uspořádání, které vzniklo v roce 1993, tedy dávno před majetkovým vstupem Agrofertu do chemičky Precheza v roce 1997. Neexistuje žádné majetkové, personální ani obchodní propojení. Naprosto odmítáme zatahování Agrofertu či Prechezy do záležitostí společnosti FAU. Takové úvahy jsou zcela mylné,“ dodal Hanzelka.

Insolvenční správce nyní rozprodává majetek FAU. Do insolvence je podle právního zástupce firmy Šrámka přihlášeno 1,1 miliardy korun, miliarda z toho jsou pohledávky státu.