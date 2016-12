Francouzská delikatesa. Jak připravit kohouta na víně?

Na víně nešetřete. Pořiďte si kvalitní silné francouzské nebo jiné jižanské víno, které dodá jídlu paletu chutí a vůní (bouquet čti buket). Nezapomeňte, že se bude víno odpařovat a tím v pokrmu zůstane jeho extrakt. Pokud bude víno nekvalitní, veškeré neduhy budou v tomto extraktu výraznější a jídlo může mít nějaké pachutě.

Nejlepší je, když se vám podaří sehnat mladého kohoutka z vesnice. Jeho maso je tužší než z drůbeže z velkovýroben, ale to vůbec nevadí, protože má plnější a lepší chuť a dusí se právě na víně. Takže ve finále je křehký a šťavnatý. Pokud kohoutka neseženete, nic se neděje, zkuste alespoň sehnat jarní kuřátko krmené kukuřicí.



Kohout na víně

2 kohoutí stehna cca 1,5 kg masa (celý kohout váží od 2 do 4 až 5 kilo)



4 lžíce hladké mouky



4 lžíce oleje na restování



120 g kvalitní masem prorostlé anglické slaniny



80 g mrkve



80 g petržele (kořene)



80 g celeru (kořene)



list z celerové natě

6 malých šalotek (nebo malých cibulek)

2 stroužky česneku



1 snítka čerstvého tymiánu



80 ml kvalitního koňaku



750 ml silného kvalitního červeného vína



500 ml silného masového vývaru



sůl



pepř



Bouquet garni (bylinková kytička)

list z pórku



bobkový list



snítka rozmarýnu



snítka petrželové natě



snítka tymiánu



Do listu z pórku vložíme bobkový list a bylinky. Důkladně zabalíme do listu a pevně omotáme motouzem. Tento balíček přidáme do pánve s masem. Stehna i s kůží naporcujeme na 2 kusy. Zeleninu nakrájejte na stejnoměrné špalíčky nebo kolečka – nebo jak chcete. Cibulky nechte vcelku. Slaninu nakrájejte na nudličky silné 1 cm.

Rozehřejte široký kastrol s olejem. Maso i s kůží osolte, opepřete a důkladně obalte v mouce. Zprudka a krátce (cca 1 minutu z každé strany)orestujte na pánvi s olejem dozlatova, ale pozor na to, aby se nezačala mouka v oleji přepalovat. Orestované kousky vyndejte z pánve. Cílem je pouze aby se maso opeklo na povrchu, uvnitř musí zůstat syrové.

Ztlumte plamen na třetinu a do výpeku z masa vložte nakrájenou slaninu a nechte vyškvařit tuk. Přidejte cibulky, krátce orestujte, pak vložte kořenovou zeleninu a opékejte do světlehnědé karamelové barvy. Jakmile je zelenina opečena, přidejte nasekaný česnek a nasekanou snítku tymiánu. Krátce (30 sekund) zarestujte a zalijte koňakem. Nechte probublat a odpařit veškerou tekutinu. V tomto momentě zalijte vínem.

Vložte orestované kousky masa a bylinkový svazek bouquet garni a celerovou nať. Uveďte k varu, ztlumte plamen a nechte bez poklice probublávat cca 10 minut. Přilijte vývar, uveďte k varu, a ztlumte plamen.

Za občasného jemného promíchání vařte přikryté poklicí do měkka. Podle stáří kohouta to může bát od cca 2 hodin do cca 6 hodin. Polici mějtě lehce posunutou, aby trocha páry mohla z hrnce vycházet.

Pokud je omáčka po dušení příliš řídká, nechte ji (už bez masa) ještě chvíli vařit a odpařovat. Pokud je příliš hustá, zřeďte ji trochou vývaru nebo vody. Před podáváním odstraňte bouquet garni a celerovou nať. Servírujte se šťouchanými brambory nebo jemným suflé.