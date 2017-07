Hru o trůny sledovalo pirátsky téměř 100 milionů lidí. Televizi utíkají zisky

NEW YORK/PRAHA Světový seriálový hit Hra o trůny získal další rekord. První díl sedmé série totiž pirátsky vidělo téměř sto milionů lidí. Televizní kanály v čele s HBO nyní vymýšlejí, jak zkrotit nelegální streamovací stránky.

Oficiální čísla sledovanosti udělali šéfům HBO velkou radost. První díl právě vysílané sedmé série jejich největšího hitu, Hry o trůny, vidělo 16 milionů diváků (10 milionů se dívalo na premiéru, dalších 6 milionů shlédlo díl v repríze nebo online na HBO GO).

Jenže sledovanost prvního dílu byla mnohonásobně vyšší, což sice tvůrce těší ještě víc, ale vedení HBO z toho při představě peněz, které jim takto utíkají, naskakují pupínky.

Podle serveru Muso, který se zaměřuje na sledování pirátství, sledovalo nelegálně první díl, který se vysílal před dvěma týdny, 91,74 milionů lidí. Naprostá většina z nich využila různé streamovací weby, kde si díl prohlédnete v prohlížeči. Podle serveru Muso to bylo 77,91 milionů. Přes torrenty se k seriálu dostalo 8,36 milionů, zatímco 4,95 milionů lidí si díl stáhlo.

„Jsou to obrovská čísla, přibližně pět až desetkrát víc, než jsme očekávali. Nad tímhle by měli mnozí pozvednout obočí. Tohle je celková sledovanost, která se nikde neuvádí,“ říká Andy Chatterley z Muso.

„Sledovanost je pro komerční televize hlavním kritériem pro životaschopnost seriálu. Když tady máme téměř 100 milionů lidí, kteří se dívají mimo oficiální kanál, tak to ukazuje, jak populární show to je a také, jak velkou skupinu by měla televize nalákat,“ podotýká Chatterley.

Zajímavé je, že nejvyšší nelegální sledovanost vykazují bohaté státy, kde by obyvatele není předplacení soukromé televize takovou finanční zátěží, konkrétně v pirátském sledování vedou podle Muso USA (15,08 milionů), před Velkou Británií (6,25 milionů) a Německem (4,96 milionu). Zde utíkají HBO velké peníze.

Na druhé straně by patrně legální sledovanost vzrostla, pokud by si lidé mohli předplatit sledování pouze jednoho seriálu - to televizní stanice HBO, kterou stojí jedna epizoda Hry o trůny přibližně šest milionů dolarů, neumožňuje.

Nejlepší pro televizní průmysl je, aby se vypořádal s většími dodavately nelegálních streamů. Ale jít po jednotlivcích je spíše ztrátou času. Hudební průmysl udělal tuto chybu v devadesátých letech, kdy žaloval jedince kvůli krádeži hudby. To však k oživených prodeje hudby nepřispělo. Až příchod Spotify, Apple Music a dalších legálních stream společností obnovil růst odvětví.



Hudba dostala lekci, z které se mohou televize poučit. Je výhodnější zaměřit se na ty, kteří jsou ochotni zaplatit a těmto lidem vytvářet produkty šité na míru. To by mohlo znamenat levnější a flexibilnější služby, které by přilákaly i mladé lidi k placeným verzím. Take HBO Now, webová služba, která zákazníky USA neodkazuje na drahé kabelové balíčky, zaznamenala růst a pomohla kompenzovat ztráty. V loňském roce expandovala o 4,9 procenta na 5,9 miliardy dolarů.