Genderově vyvážený tanec fotbalistů kolem plotny. Pohoršující se Pelta sám chyboval

Hráči frustrovaní ze ztráty bodů chtěli ponížit ženu, co se plete do fotbalu, místo toho ale u části veřejnosti pohlížející na vyznavače kopané skrz prsty jen posílili přesvědčení, že co kopálista, to bezmozek. A ten dojem jeden z hříšníků Lukáš Vácha rozhodně nevylepšil omluvou neomluvou, v níž fakt, že není šovinista, doložil výrokem: ženy v mužských funkcích podporuji.

Ani snaha pokazit pověst rozhodčí Lucie Ratajové sparťanům moc nevyšla. Zastání našla u fanoušků i odborníků a víc než o její chybě se mluví o jejím právu rozhodovat zápasy mužů. Stopka na čtyři utkání, kterou za neodmávaný ofsajd dostala, se sice nejspíš odrazí na její peněžence, ale sláva, které se teď těší, jí to bohatě vynahradí. Vždyť ani lidé zajímající se o fotbal nejspíš doteď neznali jméno Lucie Ratajová. A nyní? Šéf rozhodcovské komise Michal Listkiewicz ji při udílení trestu dokonce pochválil jako jednu z nejlepších asistentek rozhodčích na světě.

Na hlavního rozhodčího se zapomnělo

Lebedit si může i hlavní arbitr předmětného zápasu. Byť komise kostatovala, že neplatnost gólu možná mohl vyhodnotit sám, v záplavě řečí o genderové korektnosti se na něj jaksi zapomnělo.

Mlčky nenechala kauzu projít ani Fotbalová asociace. Konkrétně její předseda Miroslav Pelta se pohoršil nad neférovým uvažováním provinilců. Nejspíš přitom zapomněl, že stejně zjednodušující úvahy se dopustil sám, když před časem právě Lukáše Váchu plísnil za minelu na hřišti, a hned našel i příčinu: takhle prý dopadá fotbalista, co se zajímá o módu.

Nu alespoň se Pelta k plotnové kauze vyjádřil v řádu hodin. To komise rozhodčích žen FAČR si svoje stanovisko rozmýšlela o den déle. Prohlášení, v němž se ohrazuje proti výrokům hráčů Sparty a věří v odpovídající řešení jejich prohřešku, především vyzdvihuje význam žen s píšťalkou či praporkem pro český fotbal. Očekávatelné fráze, dere se na mysl po přečtení. Zlatý hřeb prohlášení se ale skrývá v jeho podpisu:

Komise rozhodčích žen FAČR

Miroslav Svoboda v.r.

předseda