Pán much vrací jako film. Místo chlapců ale budou bojovat o život dívky

PRAHA Slavná kniha nositele Nobelovy ceny Williama Goldinga se dočká dalšího filmového zpracování. Avšak tentokrát bude Pán much jiný, než na jakého jsou čtenáři zvyklí. Všechny chlapecké postavy totiž v plánované adaptaci budou hrát ženy. ‚Přeobsazení‘ vyvolalo ostrou debatu na sociálních sítích.

Pán Much Pán much (anglicky Lord of the Flies) je románová prvotina nositele Nobelovy ceny Williama Goldinga. Vyšla v roce 1954.

Děj se odehrává během světové války. Letadlo, které evakuovalo civilní obyvatelstvo z Anglie, se zřítilo na tropický ostrov. Zachránila se jen skupina chlapců ve věku od 6 do 12 let. Ti se na pustém ostrově pokouší vybudovat demokratickou společnost a katastrofálně selhávají. Román pojednává o kontroverzních tématech, jako jsou individuální prospěch versus obecné blaho, tyranie, fanatismus a vrozený sklon lidské povahy ke zlu.



Scénář přepíší a zrežírují Scott McGehee a David Siegel. Ti už se dle informací CNN dohodli na úpravě se společností Warner Bros. Příběh bude vycházet z původní Goldingovy verze z roku 1954, která už byla dvakrát zfilmována: v letech 1963 a 1990.

Rozhodnutí obsadit do hlavních rolí dívky místo chlapců je ale novinkou. „Je to nadčasový příběh, který je dnes obzvláště důležitý. Jsou tam mezilidské konflikty a šikana a myšlenka, že děti vlastně opakují chování, které viděli u dospělých předtím, než byly vysazeny na pustém ostrově,“ řekl Siegel.

McGehee dodal, že zápletka knihy je „agresivně napínavá“. Autoři prý využívají příležitosti k tomu, aby celý příběh posunuli a vyprávěli ho způsobem, jakým dosud nebyl ztvárněn a který by pomohl vidět celou situaci z jiného pohledu.

Avšak jejich záměr téměř okamžitě vyvolal reakci na sociálních sítích a ohlasy nebyly vždy úplně pozitivní. „Ženy v Pánovi much? Četli jsme tu samou knihu? Vypadá to, jako by někdo zničil pointu,“ zněl jeden z komentářů na Twitteru. „Ženy v Pánovi much nedávají smysl, protože... v knize zkrátka nejsou ženy,“ přidal se jiný. V dalších komentářích se často opakuje názor, že pokud by na pustém ostrově ztroskotaly ženy, všechny rozpory, které dovedly chlapce až k brutálním činům, by řešily poklidně a s omluvou na rtech.



K samotné otázce nepřítomnosti žen v příběhu se vyjádřil i sám autor, William Golding, který zemřel v roce 1993. Ten v nedatovaném úvodu ke knize uvedl, že se jej ženy často ptají, proč to celé napsal z pohledu chlapců. Jeho odpověď ale byla poměrně jednoduchá: prý zkrátka proto, že on sám je muž. Podle něj to navíc nemělo co dočinění s případnou rovností a nerovností ve společnosti.