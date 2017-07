Po jeho smrti zněly sirény, teď dostane hasič od prezidenta medaili za hrdinství

PRAHA Hrdinský příběh tragicky zesnulého hasiče Jana Odermatta se s největší pravděpodobností završí na Pražském hradě. Odermatt zahynul po požáru lakovny v obci Zvole u Prahy. Hasič se oddělil od ostatních v hořících sutinách, kde pátral po pohřešovaném muži. Ven už se ale po svých nedostal, zemřel v nemocnici. Podle zjištění serveru Lidovky.cz se nyní vládě dostane na stůl podnět, aby navrhla prezidentu Miloši Zemanovi udělit Odermattovi státní vyznamenání. Měl by se tak in memoriam dočkat Medaile Za Hrdinství.

„Navrhovaný podpraporčík Odermatt projevil svým jednáním při záchraně lidského života, zdraví a majetku značné materiální hodnoty své hrdinství, za které položil svůj život,“ zní klíčová pasáž návrhu, který má server Lidovky.cz k dispozici a jejž by měl kabinet Bohuslava Sobotky projednat na jednom ze svých nadcházejících zasedání. Podnět předloží ministr vnitra Milan Chovanec, pod jehož resort hasičský sbor spadá.

Návrh na vyznamenání Odermatta by měl vládou projít hladce. Nahrává tomu skutečnost, že premiér Sobotka koncem června osvobodil podnět od jindy povinného meziresortního připomínkování. Až dá kabinet návrhu zelenou, dostane se do rukou prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu už na jaře veřejně avizovala, že s myšlenkou ocenit zkušeného hasiče za jeho celoživotní službu uzavřenou tragickou smrtí při zásahu souzní.

„Budu rád, pane generále Rybo, když mně dáte obdobný návrh, protože dostávám od občanů dotazy, zda by Medailí Za hrdinství neměl být oceněn také hasič, který nedávno zahynul při jednom požáru,“ pronesl prezident Zeman na Pražském hradě koncem dubna k náčelníkovi Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslavu Rybovi při příležitosti rozdávání cen Zlatý záchranářský kříž.

Je příkladem pro všechny z nás, říká šéf hasičů

Podpraporčík Jan Odermatt vyrazil do své poslední akce 14. února krátce po půlnoci. Shodou okolností den předtím oslavil své 45. narozeniny. Člen jednotky z pražského Radotína byl jedním z několika stovek hasičů, kteří krotili požár lakovny v obci Zvole u Prahy. Rozsah a závažnost havárie dokládá to, že se na místo sjelo 40 profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek. Ze sil pražských hasičů jich ve Zvoli zasahovaly dvě třetiny.

Spolu s dalšími kolegy se do haly rozměrů 70 krát 15 metrů Odermatt vydal pár minut po třetí hodině v noci. Budovu v tu chvíli kompletně pohlcovaly plameny, přitom někde uvnitř se nacházel pohřešovaný dělník. Právě jeho chtěla skupina zachránit. Radotínský hasič se pak od skupiny oddělil, dosud není jasné proč. A nejspíš už se to nikdo nedozví. Jednou z verzí je, že se snažil najít ztraceného muže na vlastní pěst.

„Mohl tak jednat v reakci na informaci, se kterou pracovali všichni zasahující hasiči, že se v objektu nachází pohřešovaná osoba. To už je ale pouhá spekulace a motiv jednání zemřelého hasiče se pravděpodobně nikdy nepodaří odhalit,“ napsali koncem května hasiči ve zprávě, jež měla objasnit okolnosti zásahu. Dělníka se přitom zachránit nepodařilo. Na základnu už se nevrátil ani Odermatt, v kritickém stavu ho otráveného zplodinami převezla sanitka do kladenské nemocnice. Hasič tam 15. února zemřel.

Podnět na jeho ocenění vzešel přímo od ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslava Ryby. Pokud se jeho iniciativa promění ve vyznamenání při oslavách státního svátku 28. října na Pražském hradě, podle šéfa hasičů to bude signál, že si společnost služby hasičů cení. „Velmi si vážím toho, že Jan Odermatt dostál své služební přísaze. Takový slib pro něj nebyla jen planá slova, ale pro jeho naplnění položil vlastní život. Je tak příkladem nejen pro své kolegy hasiče, ale pro každého z nás,“ sdělil serveru Lidovky.cz Ryba.

Medaili od prezidenta mají jen tři hasiči

Se smíšenými pocity vnímá chystané ocenění ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský. Odermatta osobně znal. Patřil k jeho nejzkušenějším lidem, v Praze sloužil od roku 1993. Celou dobu přitom zůstal věrný jednotce v Radotíně. „Není to jen o Honzovi. Je to i o tom, že si někdo všiml, že hasiči dělají něco, co není vždy bezpečné,“ sdělil serveru Lidovky.cz Hlinovský. „Pro nás to je citlivá věc. Já jsem mnohem radši, když vyznamenání dostanou kluci, kteří se vrátí,“ dodal s pohnutým hlasem.

Pomoc rodině Odermatta V den pohřbu Jana Odermatta, tedy 21. února, se na 140 sekund rozezněly sirény v Praze a Středočeském kraji. Následně se začala řešit finanční pomoc jeho rodině.

V první řadě Odermattovy pozůstalé ze svých zdrojů odškodnil Hasičský záchranný sbor ČR, následně se uspořádala sbírka. V obou případech se rodina dočkala několika stovek tisíc korun.

„Měli jsme transparentní účet, sbírka byla uzavřena. Teď to má rodina k dispozici,“ uvedl ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský.

Svou službu nastoupil Odermatt už v roce 1990, kdy se ve svých 18 letech připojil k jednotce v Berouně. Tam strávil tři roky. Pokud mu prezident Zeman přizná medaili in memoriam, bude teprve čtvrtým hasičem, kterému jeho nasazení vyneslo nejvyšší státní poctu. Naposledy se tak stalo v roce 2010. Patrně nejznámějším je pak příběh Radka Andrleho z mělnické jednotky, který v roce 2002 obdržel Medaili Za Hrdinství za zásah při úniku chlóru během tehdejší rozsáhlé povodně.

Osudový požár lakovny likvidovali hasiči více než dva dny, pod kontrolu ho dostali 14. února kolem šesté hodiny večer. Definitivně oheň zlikvidovali 15. února po třetí hodině odpoledne. Požár po sobě nechal vedle dvou zmařených životů i škody na majetku ve výši zhruba 100 milionů korun. „Jako příčina vzniku požáru byla stanovena technická závada na vnitřní elektroinstalaci zářivkového tělesa,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.