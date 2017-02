Hasiči z celého Česka se loučili s kolegou z Prahy, který zahynul po požáru ve Zvoli

Dopis ředitele HZS Drazí kolegové, hasiči i jejich příznivci. Když jsem nastupoval na pozici generálního ředitele, věděl jsem, že budu muset ve své funkci řešit řadu nepříjemných věcí, jako bude boj o rozpočet, řadu složitých situací typu povodní a dalších. Na všechno jsem byl připravený. Na co se připravit nedá a co je v naší práci nejtěžší je, pokud zemře kolega hasič při výkonu svého povolání. Každý hasič při nástupu do funkce slavnostně slibuje, že bude chránit životy, zdraví a majetek, a to i s nasazením vlastního života. Každý hasič toto slibuje dobrovolně s plným vědomím toho, že svůj život zasvěcuje pomoci druhým. Naší snahou je, aby výcvik a velení při zásazích byly natolik profesionální, aby se podobným tragédiím předešlo. Ne vždy se to ale podaří. Bohužel, i tak zkušený hasič, jakým byl s 24 lety praxe Jan Odermatt, zaplatil za svoji odvahu životem. Jsem přesvědčen, že se nám podaří objasnit okolnosti tragické události. genmjr. Ing. Drahoslav Ryba generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR