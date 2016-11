Už od neděle média a český internet zaplavuje kauza „Banga vs. Ortel“. Vůbec nezpochybňuji rozhodnutí Radka Bangy, Ivy Pazderkové a pár dalších odejít z ceremoniálu Českého slavíka ve chvíli, kdy si pro cenu šel Ortel. Není pochyb o tom, že ta kapela je xenofobní. K tomu sám za sebe ještě dodám, že je navíc hudebně úplně pitomá, tvoří ji muzikantští neschopové a autor textů neumí (v rozporu se svým na odiv stavěným vlastenectvím) ani za mák česky. Nicméně kapela to není trestně stíhaná. A jako taková (bohužel) má právo se zúčastnit jakékoli ankety a její fanoušci mají právo pro ni hlasovat. O jejich kulturí úrovni si samozřejmě můžeme myslet své. Jde mi ale o jinou věc. Už jsem říkal, že rozhodnutí Radka Bangy nezpochybňuji. Nicméně se ptám do pléna: opravdu byli všichni ti, kteří dávali svůj nesouhlas s druhým místem Ortelu pískotem a odchodem tak naivní, že věřili, že se tahle prvoplánově populistická pseudokapela ve Slavíku letos neumístí? A jestliže nevěřili, proč na ten ceremoniál, u všech vsudy, chodili?

- Ještě dovětek k témuž. Radek Banga se na facebooku rozhorlil nad tím, že členové Ortelu měli na košilích lebky se zkříženými hnáty, a že to je usvědčuje z náklonnosti k nacismu, neboť právě ony lebky byly součástí „výzdoby“ příslušníků nacistické armády. Opakuji, že sdílím Bangův odpor vůči Ortelu, ale zůstaňme nohama na zemi. Ta kapela nemá ve slušných uších co dělat z úplně jiných důvodů, než jsou nějaké naivní lebky. Protože kdybychom uvažovali takhle zkratkovitě, museli bychom ze sympatií k nacismu šmahem podezírat například všechny tvůrce filmů o pirátech (nejen z Karibiku) po roce 1945, motorkáře a rockery, libující si v „šátcích s lebkama“, a takový Keith Richards, k němuž neodmyslitelně patří prsten s lebkou už několik desítek let, by měl jít pro výstrahu rovnou za katr.

Keith Richards se svým ikonickým prstenem

- Před nedávnem jsem se na tomto místě trošičku otřel o skupinu Katapult a je načase, abych provedl účinnou sebereflexi. Ze zvědavosti jsem se podíval na videoklip skupiny Ovoce (dříve zakázanÝovoce) s rádoby provokativním názvem Drogy dětem - ne, nejde tam o perník, nýbrž závislost na moderních technologiích. Ovšem tedy, taková snůška blábolů, která se vydává za text, proti té jsou i památná díla Ladislava Vostárka pro „Kaťáky“ vysokou poezií. Nemluvě o celém provedení této perly, počínaje neinvenční hudbou přes směšnou šampónovsko-kinderrockerskou image kapely až po bezzubé pojetí klipu. Podívejte se sami.

- Ale abych nebyl jen negativní. V neděli odehrál koncert v pražském Paláci Akropolis bývalý kytarista Sonic Youth Lee Ranaldo se svou novou kapelou El Rayo (rozhovor čtěte zde). Zakončovali zde evropskou šňůru a bylo patrné, že si to chtějí užít. Album tohoto projektu, ve kterém se sešel veterán avantgardního rocku s více než o generaci mladšími muzikanty, je ještě ve výrobě, uvidíme, jak bude znít studiová nahrávka, ale živé provedení bylo naprosto perfektní. Dokonale vyvážený mix burácivých hlukových pasáží plných kytarových vazeb jak z vrcholných období Sonic Youth, psychedelie a la šedesátá léta, duchem připomínající třeba tvorbu Syda Barretta s ranými Pink Floyd i bez, a de facto „obyčejné“ rockové písničkářství. Prostě tři v jednom. A přitom to má tenhle - mně stále sympatičtější - chlapík v hlavě záviděníhodně srovnané.