Ignorujte Zemana, polodemokracie i vzpomínka na TGM. Co řekli před kamerou Krausovi hosté

SOCIOLOŽKA JIŘINA ŠIKLOVÁ

Co jste řekla před kamerou?

Řekla jsem, ať se nazaměřujeme na Zemana, že chce na sebe jen upozornit, aby si získal další popularitu.



Myslím si, že to nebyla oficiální cenzura, ale že to zastavila sama Prima. Nechtěla pořad zřejmě zveřejnit, aby se neuváděla v rozpaky. Je to příznak až přílišné vstřícnosti vůči panu prezidentovi Zemanovi.

Sešlo se nejméně padesát lidí, kteří přišli hlavně kvůli panu Bradymu a bylo řečeno také to, že se staví proti postupu prezidenta v tomto případě. Bylo to řečeno jasně a nahlas. Shromáždili se kolem pana Krause a Bradyho a tyto názory říkali jednoznačně. V ostatních to tedy mohlo vzbudit obavy. Pak by šlo o autocenzuru. Nebo to udělali na základě příkazu. A kdyby to tak skutečně bylo, pak si myslím, že by to nebylo takto vstřícné.

DOKUMENTARISTKA HELENA TŘEŠTÍKOVÁ

Co jste řekla před kamerou?

Řekla jsem, že bychom se měli přenést přes trapnost, malost těch událostí a svátek 28. října si oslavit každý ve svém srdci, ve své duši. Asi jako by si to přál zakladatel republiky Tomáš Garigue Masaryk.

Byl to podle vás výbušný pořad? Tak výbušný byl, ale proč by to televize zastavila? Ti si člověk opravdu nechce ani domýšlet. Fakt je, že mě pozval tým pana Krause den před natáčením s tím, že zve lidi, kteří by chtěli případně k té kauze něco říct. To, co se teď děje, nám přijde už opravdu hodně intenzivní. Už je to možná chvíle, kdy by k tomu měli lidé veřejně vyjádřit. Každý něco řekl v jedné větě. Bylo to dost emotivní a výbušné.

Co jste řekl před kamerou?

Normální občanské vyjadřování názoru, nic pobuřujícího nebo protistátniho, a na rozdíl od toho co přichází z Hradu, nic vulgárního. Za sebe jsem řekl jen toto: Někoho lze obelhat pokaždé a každého lze obelhat někdy, ale nelze každého obelhat pokaždé. (Lincoln)

MUZIKANT MATĚJ RUPPERT

Vyjádřil jsem se jen svou účasti a neodvysílaní včerejšího pořadu Show Jana Krase opravdu nerozumím. Ale čemu nerozumím ještě víc, je až ovčáčkovské mlžení televize Přímá. Mám informace, že tvůrčí předali pořád do vysílání tak jako vždy. Takže na důvody neodvysílaní se ptám spolu s vámi.

Co jste řekl před kamerou?

Šlo o svobodné vyjádření stále snad svobodných lidí k svátku 28. října, ale hovořilo se ponejvíc o Miloši Zemanovi a jeho hradních pomocnících i o hanebném vyjádření čtyř ústavních činitelů k návštěvě dalajlámy v České republice.

BÝVALÝ MINISTR VNITRA JAN RUML

Předem jsem tam řekl svůj názor na 28. říjen. Všichni tam v podstatě mluvili o Zemanovi. Ale výbušné to nebylo. Když se něco zamlčuje, něco nevysílá a někoho někam nepustí, tak je to konec naší demokracie. Prostě si teď připadáme jak v polodemokracii. To je špatné.

Co jste řekl před kamerou?

Řekl jsem, že poslanci a senátoři by měli využít paragrafu 66 Ústavy a Zemana zbavit úřadu, protože není schopen z vážných důvodů vykonávat svoji funkci. On se pak může hájit u Ústavního soudu.

HEREC PAVEL LIŠKA

Bylo nás tam asi čtyřicet. Ke slovu se nedostala ani polovina z nás. Podrobnosti, ani stanoviska Primy neznám, tak nechci šířit nepodložené soudy, nicméně těch událostí v posledních dnech, kdy si člověk může udělat soudný obrázek, se stalo několik a tady se opravdu dějí věci, které prostě si nemůžeme nechat líbit a nesmíme je tentokrát nechat vyšumět.

Co jste řekl před kamerou?

Mně bylo v roce 1989 18 let. Mám malé děti a ty zase budou mít svoje děti. Přece nemůžeme, jako národ, být tak slepí a tak nepoučitelní! Tenhle okamžik nesmíme pustit a musíme se pokusit změnit naši politiku. A změnit sebe.

HEREČKA MARTA ISSOVÁ

Neexistuje nic dostatečně výbušného, aby to televizi opravňovalo k cenzuře. Zde se sešel velký počet osobnosti z různých sfér a různých věkových kategorii, z nichž někteří, a všichni velmi kultivované, vyjádřili nesouhlas se současným směřováním naší země a jednáním prezidenta republiky. Následoval rozhovor Jana Krause s panem Jiřím Bradym a ministrem Danielem Hermanem, Annou K. a Romanem Štabrňákem. Byl to happening na oslavu naší demokratické republiky. Jak absurdní.

VIOLOCENTILLISTKA TEREZIE KOVALOVÁ

Upřímně mi to nijak výbušné nepřišlo, naopak se sešli lidé, kteří by se třeba normálně ani nesešli a slušné sdíleli stejný názor. Co se týče toho, co zaznělo přímo ode mě, přenechala jsem tuto možnost povolanějším, bylo nás tam mnoho a času málo, ale sdílím svůj názor s ostatními.

HEREČKA BARBORA ŠTĚPÁNOVÁ

Řekla jsem, že kdysi tady bylo takové srandovní heslo: „Republiku si rozvracet nedáme“. Dnes bych to upravila na: „Republiku si od monstra z Hradu ani slovenského pána rozvracet nedáme“. K večeru mi ale volali, že se moje věta už do vysílání nedostane. Nikdo mi neřekl, že je to otázka cenzury. Všichni byli zahlcení, což myslím, že někomu hraje do krámu, ale to jsou jen moje úvahy.



MUZIKANT A BÝVALÝ POLITIK MICHAEL KOCÁB

Řekl jsem v podstatě, že události kolem 28. října lze chápat pozitivním, dokonce až velmi pozitivním způsobem. Předcházela jim návštěva dalajlámy, potom statečný čin ministra kultury Daniela Hermana, který ho oficiálně přijal proti vůli nejvyšších státních činitelů, a nakonec přišla velká vlna solidarity kvůli státnímu vyznamenání, s nímž pan prezident kupčí. Pan (Jiří) Brady si teď bude muset pořídit hodně velký kufr, aby všechny ty dary a ocenění odvezl nazpátek. Všechno to tedy chápu velmi pozitivně.

Naopak problém vidím v tom, že se pořad odvysílá na internetu. Tam je všechno a nic. Význam televize byl v tom, že by sdělení dorazilo tam, kam internet nemůže, tedy mezi lidi vzdáleným od některých komunikačních kanálů. Například na vesnicích.

Problém je i v té „předpotentovanost“, jak se naší povaze dříve říkalo. Co kdyby se to televizní radě nelíbilo? Třeba se jim to bude líbit, ale co kdyby ne? To je normalizační politika, a tu je zapotřebí razantně odmítnout.

HEREC A REŽISÉR JIŘÍ MÁDL

Byl to jasný a důrazný postoj, ale rozhodně kultivovaný. Já jsem nemluvil, byť jsem to připravené měl. Nebylo to dlouhé, mluvila možná třetina přítomných a bylo to tak akorát.

FOTOGRAF ANTONÍN KRATOCHVÍL

Na všechny se před kamerou nedostalo, ale s těmi, kteří mluvili jsem souhlasil. Jejich názory byly v rámci svobodného projevu. Bravo panu Krausovi.