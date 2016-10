Jih Islandu se znovu chvěl. Magma pod Katlou se dalo do pohybu, říkají seismologové

Islanďané uzavírali minulý týden cesty v okolí velké sopky, provoz už je ale zas plně obnoven. Zda otřesy utichly nadobro, není jisté. Seismologové tvrdí, že byly s největší pravděpodobností zapříčiněny pohybem magmatu pod zemskou kůrou.



“Jde o opravdu silný nový cyklus, který začal v ranních hodinách. Sopka Katla na jižním pobřeží nyní silně reaguje. Naměřili jsme zas několik zemětřesení silnějších než tři stupně Richterovy škály,” řekla islandskému rozhlasu RÚV Kristín Jónsdóttir minulý pátek kolem poledne s tím, že ač nebyly naměřeny extrémně silné hodnoty, souvislá aktivita v okolí této velké sopky je neobvyklá.



Meteorologická stanice v souvislosti s tím zvýšila stupeň varování ze zeleného na žluté. „I tak nemůžeme nic dalšího říct. Že k erupci dojde, je nyní zhruba stejně pravděpodobné, že aktivita zase vymizí a nestane se vůbec nic,“ dodala Kristín Jónsdóttir.



Varování před sopečnou aktivitou Stupně varování, které islandští meteorologové v souvislosti s mírou aktivity sopky uvádějí:

Šedý stupeň – sopka je spící, neaktivní a nejeví žádné známky aktivity. Zelený stupeň – Sopka je v normálním stavu, který nenasvědčuje erupci. Žlutý stupeň – Sopka vykazuje známky zvýšeného neklidu nad dosud pozorovanou mírou. Oranžový stupeň – Sopka je výrazně neklidná a v blízké době se dá očekávat erupce. Červený stupeň – Erupce je téměř jistá, meteorologové zaznamenávají zvýšenou emisi popela v atmosféře.

Uzavírání turisty oblíbené oblasti

K nejsilnějšímu otřesu došlo minulý pátek před pátou hodinou ráno a byl naměřen v turisticky oblíbené oblasti Thorsmork. Místní ranger Halldór Jón Theódórsson byl vzhůru a otřesy cítil a řekl, že je už nyní připraven uzavřít některé kempy. „Naším úkolem by v případě nebezpečí bylo shromáždit turisty a odvézt je do bezpečí, proto jsem připraven vzdálenější kempovací místa v případě setrvávající aktivity už nyní uzavřít,“ řekl rozhlasu.

Cesty byly ale zavřené jen na pár dní. Rozvleklá série zemětření zase skončila. Neznamená to však, že se Katla uložila k dalšímu spánku. Dozorující seismologové vydali zprávu, ve které zveřejnili výsledky svých pozorování. I ta je stále plná nejistoty.

„Nedávná seismická aktivita byla nejsilnější za poslední dekády. Otřesy se nyní dramaticky snížily. S největší pravděpodobností šlo o následky pohybu magmatu pod zemskou kůrou.“

Sopka Katla na archivním snímku z roku 1918

Seismologové však vzápětí dodávají, že žádné pohyby nebyly zaznamenámy v blízkosti povrchu ledovce.



Erupce by ohrozila oblíbené destinace

Právě jižní pobřeží, na kterém se jedna z nejsilnějších islandských sopek nachází, je turisty velice oblíbené. Před necelou stovkou let, kdy došlo k poslední silné erupci Katly, láva k pobřeží přidala pás pevniny o šířce pěti kilometrů. Pokud by došlo k další silné erupci, mohly by být některé turistické destinace zničeny. Blízko se nachází například útesy na poloostrově Dýrhólaey a černá písčítá pláž Reynisfjara.