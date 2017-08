Já se vrátím! Šestý Terminátor se Schwarzeneggerem se začne natáčet v březnu

Zabijácký stroj T-800 se oficiálně vrací. Na projektu bude spolupracovat i James Cameron, režisér prvních dvou kultovních dílů.

Snímek Terminator: Genisys z roku 2015 nebyl zrovna úspěch. Film se dočkal chladného přijetí od fanoušků i kritiky navzdory hvězdnému obsazení. Projekt sehnal režiséra Jamese Camerona (Avatar, Vetřelec, první dva díly Terminátora) a blíží se ke svému restartu.

Emilia Clarke a Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminator: Genisys.



Zatím nepojmenovaný šestý díl Terminátora by měl být prvním dílem plánované trilogie. První klapka padne v březnu 2018. Kromě Camerona, který bude působit jen jako asistent, na hlavní režisérské křeslo usedne Tim Miller. Ten je podepsán hlavně pod výborným komiksovým snímkem Deadpool. Projektu se také podařilo získat do hlavní role Arnolda Schwarzeneggera, který se na spolupráci na filmu prý velmi těší. Tahle silná trojice by mohla být základem pro dobrou akční podívanou.

To ale není vše - na příští rok je plánováno i pokračování komedie Dvojčata (1988), kde si Arnold zahrál s Dannym DeVitem. Nový díl ponese název Trojčata.