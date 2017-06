Jako s Peroutkou? Doložte důkazy, jinak podáme žalobu, vyzývají Zemana Děti země

Zelení aktivisté se pustili do pomyslné války s prezidentem o pravdivosti tvrzení, které z jeho úst zaznělo minulé pondělí při návštěvě Jihomoravského kraje. Zeman při setkání se zastupiteli naznačil, že spolek Děti země požaduje „výpalné“, tedy sponzorský dar, aby neblokovali projekty žalobami.

„Čili je to‚ pokud nedostaneme sponzorský dar, podáme na vás žalobu‘. Důkazem jsou Děti Země v čele s panem Patrikem (předsedou Miroslavem Patrikem – pozn. red.). Podali 26 žalob na dostavbu dálnice D8 v Ústeckém kraji. Výstavba úseku 15 kilometrů proto trvala asi 20 let,“ řekla hlava státu.

Urážlivé a nepravdivé, říká spolek

Zeman tak odpověděl na dotaz Lubomíra Španěla (SPD-SPO), který se v nadsázce ptal, zda by prezident aktivistům blokujícím stavbu komunikací sebral řidičský průkaz. Prezident nato uvedl, že odebrání řidičského oprávnění je mírnější varianta - navrhoval by prý vytvoření rezervace pro zelené aktivisty, v níž by nesměli používat civilizační výdobytky.

Ačkoli Zeman rád osočuje názorové oponenty z toho, že šíří takzvané „fake news“, tedy nepravdivé informace, sám teď nejspíš bude muset vysvětlovat, odkud čerpal informace pro výše uvedený a dle spolku problematicky citát.

Spolek Děti země se totiž proti Zemanovým slovům ostře ohradil. „Děti Země považují za urážlivé a nepravdivé, pokud prezident a Ropák 2013 Miloš Zeman dne 29. května 2017 veřejně v Brně tvrdil, že během připomínkování dálnice D8 přes CHKO České středohoří používaly i vyděračské metody, kterými měly žádat o sponzorské dary a když je nedostaly, tak prý podaly dvacet šest žalob, čímž zpozdily dostavbu dálnice o dvacet let,“ píše spolek v zastoupení předsedou Miroslavem Patrikem.

Na Hrad proto zaslal oficiální žádost na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, aby prezident poslal důkazy o údajných žádostech o „sponzorské dary“. Odpověď spolek zatím nedostal. Hrad má ze zákona pátnactidenní lhůtu. Ta zatím běží. „Teď musíme čekat,“ uvedl ve stručnosti pro server Lidovky.cz předseda aktivistů.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček nechtěl záležitost komentovat. „Na Děti Země a jejich vyhrožování nebudu v žádném případě reagovat,“ napsal v sms zprávě.

„Je to od prezidenta klasická pomluva, neboť jsme nikdy od žádné státní instituce a ani od žádné státní zaměstnankyně či zaměstnance o takzvané sponzorské dary nežádali jako výměnu za to, že proti rozhodnutí o dálnici D8 v Českém středohoří nepodáme správní žalobu,“ hájí se předseda Dětí země s tím, že podle něho ani není možné, aby přípravu a výstavbu dálnice D8 blokovala nějaká z dvaceti šesti žalob podaných Dětmi země a místním spolkem. V té době už totiž bylo údajně vydáno 90 procent všech dílčích stavebních povolení a dálnice se tři roky stavěla.

„Navíc soudy žalobám nepřiznávaly odkladné účinky, až na jeden případ, který zpoždění též neovlivnil. Spolky pak v letech 2005 – 13 vyhrály třináct sporů,“ uvedl ještě v návaznosti na předchozí informace předseda spolku Patrik.

‚Selhání člověka i politika’

Výrok, který Zeman pronesl, je podle něj důkazem obrovského selhání člověka i politika. „Během jeho vlády byla v nejprve v červenci 2000 náměstkem ministra životního prostředí a Ropákem 2000 Josefem Běle povolena výjimka ze zákona o průchodu dálnice D8 přes CHKO České středohoří i přes sesuvná území, kterou pak v únoru 2001 potvrdil jeho ministr životního prostředí Miloš Kužvart, přičemž v červnu 2013 obrovský sesuv skutečně na dálnici spadl a od roku 2016 zase do Labe ujíždí estakáda Prackovice,“ připomněl dále Patrik.



A není to poprvé, co Zeman musí dokazovat již vyřčená tvrzení. V minulosti Vrchní soud vynesl rozsudek v kauze s novinářem Ivanem Brezinou. Jemu se měl omluvit za obvinění z korupce a také vyplatit odškodné ve výši tisíc korun.

Zemanova omluva novináři

Zeman v červnu roku 1999 totiž před novináři jmenoval Brezinu jako příklad zkorumpovaného žurnalisty. „Když si přejete nějaké konkrétní důkazy o korupci novinářů, dovolte, abych vám jeden dal,“ uvedl v roce 1999 Zeman Brezinovo obvinění z korupce.

Brezina v tisku sice obhajoval jadernou energetiku, nikdy se však neprokázalo, že by to dělal na základě smlouvy s ČEZ nebo za peníze společnosti. Městský soud dal v roce 1999 za pravdu novináři s tím, že jej Zeman svým výrokem poškodil.

Z nedávné minulosti prezident také neslavně proslul takzvanou kauzou Peroutka. Dodnes nedoložil důkaz o svém tvrzení, že jeden z nejvýznamnějších představitelů české předválečné demokratické žurnalistiky Ferdinand Peroutka napsal článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Podle hlavy státu mělo jít o ukázku „fascinace intelektuálů zrůdným učením“. Ačkoli prezident na existenci článku stále trvá, důkazy stále nepředložil.