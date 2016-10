Za druhé světové války byl Brady vězněn v Terezíně a Osvětimi a přežil pochod smrti. Brady ve středu také obdrží cenu Prix Irene za zásluhy o mír mezi lidskými skupinami.

„V životě jsem nečekal, že by se něco takového mohlo stát. Když jsem se chystal do své vlasti, manželka se mě ptala, co tu budu tak dlouho dělat. Teď je o zábavu postaráno. Pro mě je tato budova velmi vzácná, protože se v ní brali moje rodiče a vdávala se tu i má dcera. Děkuji za všechno, za pozvání a že se to všechno mohlo stát,“ řekl Brady.

Klíč mu předala primátorka. „Jsem opravdu ráda, že vás jako pražská primátorka mohu přivítat a jako výraz úcty vám předal klíč od hlavního města. Vítejte v Praze a buďte tady vždy doma,“ řekla Krnáčová. Také uvedla, že řada lidí možná považuje holokaust za něco z doby dávno minulé. „Nejhorší ale, co bychom mohli udělat, je na ty hrůzy zapomenout,“ řekla.

Slavnostního aktu se zúčastnil také ministr kultury. „Jiří Brady je člověkem, na jehož životě můžeme číst dějiny 20. století. Jiří Brady má na své paži stále vytetované číslo z osvětimského pekla. Vždy říkal, my nemáme problémy, ale výzvy. To je tak pozitivní přístup, že bychom jej měli přibrat do své praxe,“ řekl Herman.

Brady měl údajně od prezidenta dostat řád T. G. Masaryka, kvůli schůzce ministra Hermana s dalajlamou jej ale nedostane. Právě to byl jeden z důvodů, proč se Krnáčová rozhodla klíč předat. „Prvním motivem byl jeho příběh. Druhým pak to, že se mi vůbec nelíbilo, co se semlelo kolem toho ocenění-neocenění. Myslím, že je to nedůstojné a nemělo by se to už nikdy opakovat,“ řekla Krnáčová.

Herman po skončení oficiální části znovu zopakoval svůj náhled na celou kauzu, kdy Hrad Bradymu oznámil, že dostane vyznamenání, a následné vyškrtnutí kvůli Hermanovu setkání s dalajlamou. Tuto verzi potvrdila rovněž Hermanova matka Nora.

Slavnostního aktu se zúčastnili i někteří pražští zastupitelé. Podle Václava Novotného (TOP 09) přišli opoziční zastupitelé vzdát hold Bradymu. Kritizoval ale Krnáčovou. „Takto váženému člověku předá klíč, který předtím dala čínskému prezidentovi,“ řekl Novotný.

Osmaosmdesátiletý Brady po druhé světové válce emigroval do Kanady, kde pomáhal emigrantům z Československa.