Johnny Depp prodává luxusní byt ve stylu art deco za skoro 13 milionů dolarů

Více než zajímavá budova Eastern Columbia navržená architektem Claudem Beelmanem v stylu art deco, na jejíž střeše je rozsáhlý penthouse situován, se nachází v historickém centru Los Angeles. Nemovitost je vybavena 9 ložnicemi, 14 koupelnami a má rozlohu skoro 1070 m². Herec ji nabídl k prodeji těsně po hořkém rozvodu s herečkou Amber Heardovou.

„Skutečnost, že nemovitost byla vlastněna Johnnym Deppem přitahuje pozornost sama o sobě, je zde však mnoho dalších důvodů, proč je zrovna tento penthouse výjimečný a stojí za nahlédnutí. Máte totiž možnost vlastnit střešní část jedné z architektonicky nejzajímavějších výškových residenčních budov v Los Angeles,“ říká realitní makléř Kevin Dees.



Za zmínku stojí, že mnohobarevná nástěnná malba umělců OSGEMEOS zdobí stěnu v jídelně, která svou velikostí zabrala rozlohu jednoho původního z 5 penthousů.



Pokud by majitele náhodou omrzela vnitřní výzdoba, byt rovněž nabízí překrásné výhledy do okolí na historické budovy nebo blízké pohoří a dokonce i do novější části Los Angeles.

Depp, který se před nedávnem z rezidence odstěhoval, koupil první z penthousů v roce 2007. Následně byla budova přetvořena z obchodu s oblečením a nábytkem a bytový dům. Herec poté získal i zbylé čtyři střešní byty a mohl tak vše propojit a rovněž ponechat jeden z bytů jako část pro hosty a umělecké studio.

Nemovitost je nyní nabízena jako jeden celek, ale jednotlivé byty mohou být rovněž zakoupeny separátně. V případě nákupu jednotlivého bytu však ještě realitní kancelář nestanovila přesně jejich cenu.

Střešní byt v Los Angeles je pouze jednou z mnoha nemovitostí, které Johnny Depp vlastní. Na trhu s nemovitostmi se pak objevil necelé 2 měsíce poté, co vyšlo najevo, že herec prodává svá 2 další sídla ve Francii a v Benátkách.

Ačkoli se zdá, že rozhodnutí zbavit se nemovitostí je spojeno s nedávným rozvodovým řízením slavného herce, realitní makléř Kevin Dees zdůrazňuje, že jde spíše o chytré rozhodnutí. Depp totiž za nákup 5 bytů zaplatil něco málo přes 7,2 milionů dolarů tedy přes 173 milionů korun a ceny bytů se nyní v Americe pohybují vysoko. Depp tak není jen výborným hercem, ale rovněž chytrým obchodníkem.