Navrhovaná konstrukce přímo na řece Temži před Westminsterským opatstvím může poskytnout flexibilní a bezpečné náhradní místo, které údajně může v porovnání s jiným řešením dočasných prostor ušetřit britským daňovým poplatníkům více než 1,8 miliardy liber. To se jistě v současné době předvídaných i nepředvídaných dopadů Brexitu může hodit.



Westminsterský palác Nynější neogotickou podobu Westminsterského paláce známého jako Houses of Parliament navrhli architekti Charles Barry a Augustin Pugin. Byl postaven v letech 1840-1870. Jeho historie je ale mnohem starší. Nejstarší dochovanou částí paláce je Westminster Hall pocházející z roku 1097. Palác sloužil až do 16. století jako sídlo panovníka. V 19. století po požáru, který ho téměř celý zničil, byl palác rekonstruován. Nyní bude potřebovat další rekonstrukci, jejíž náklady se odhadují na 4-7 miliard liber.



Návrh od Gensler počítá s umístěním všech základních komponentů současného Parlamentu do nové struktury podél teras budovy Westminsteru. Design zachovává vztah mezi oběma komorami Parlamentu a jejich kancelářským zázemím, takže jejich jednací místnosti budou oddělené. Schéma zahrnuje nový vstup z jižní strany Westminsterského paláce přilehlého k parku Victoria Tower Gardens.



Rekonstrukce bude vyžadovat úplné opuštění budovy po dobu nejméně šesti let. Najít vhodné místo v lokalitě Whitehall, kde se nachází také vláda a sídlo premiéra, které by splňovalo požadavky na prostor, vybavení a bezpečnost, není jednoduché. Koncept navrhovaný architekty z Gensler tak dává jedinečnou příležitost umístit obě komory Parlamentu i potřebné zázemí pod jednu střechu a v samém středu Whitehall v srdci Westminsteru. Parlament a jeho stěžejní činnosti tak nebudou muset být roztříštěné na několika místech.

Koncept konstrukce překonává i některé obavy týkající se bezpečnosti a zajišťuje, že konstrukce nebude překážet dopravě na řece Temži. Vedle toho, že řeka sama je částečně přirozenou ochranou, zahrnuje projekt podle architektů i další bezpečnostní prvky.

Inspirace střechou ve Westminster Hall

Architekti se inspirovali nádhernou střechou Westminster Hall s tzv. „ kleštinovým krovem“, postavenou za vlády Richarda II. v roce 1393, která je největší středověkou dřevěnou střechou v severní Evropě.

Gensler Gensler je se svými 5 tisíci zaměstnanci ve 46 kancelářích po celém světě největší architektonickou společností na světě. Z nedávných realizovaných projektů je známý například druhý nejvyšší mrakodrap na světě The Shanghai Tower v Číně.



Dřevěná konstrukce bubliny 250 metrů dlouhá a 42 metry je široká vyplněná skleněnými panely splňující nejen bezpečnostní, ale i akustické požadavky a pokrývající 8600 m2, by měla stát na plovoucích kovových platformách vzdálených 10 metrů od břehu. Nová modulární struktura by mohla být postavena během tří let v loděnicích v Británii a přepravena po částech po Temži na místo určení, kde bude zkompletována.



„Tento koncept poskytuje jednoduché řešení pro celkem složitý a komplexní problém. Cílem bylo minimalizovat narušení provozu a snížit náklady na rekonstrukci. Westminsterský palác je jedním z nejdůležitějších symbolů demokracie na světě a toto schéma vyjadřuje kontinuitu a sílu britského kreativního průmyslu,“ prohlásil Ian Mulcahey, ředitel kanceláře Gensler.

Tento projekt nejenže podle architektů poskytuje řešení dočasného problému, ale nabízí i přiležitost v budoucnu. Jakmile bude rekonstrukce Westminsteru dokončena, modulární systém může být rozebrán a přemístěn na jiné místo. „Může pak sloužit třeba jako muzeum demokracie nebo případně jako parlament pro nějaké rozvíjející se demokracie na jiném konci světa,“ uvedl Duncan Swinhoe, výkonný regionální ředitel Gensler.

Projekt, který by stál 160 milionu liber, je zatím ve fázi návrhu a je předčasné říci, zda se britští poslanci dočasně přestěhují do bubliny. Parlament by se měl začít opravovat po roce 2020. V každém případě by měl Londýn o jednu byť dočasnou architektonickou ikonu navíc. Jakkoliv projekt slibuje absolutní bezpečnost, již teď vyvolává diskuse a čtenář jednoho designového portálu to vtipně komentoval slovy: „Stačí torpédo a jednou ranou se zbavíte celé vlády.“