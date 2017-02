Horáčkovi budou v boji o Hrad radit ‚jaderná baba‘ Drábová i cyklista König

Horáček, který oznámil svůj úmysl usilovat o prezidentský post loni v listopadu, ve čtvrtek svůj sbor poradců označil za významnou součást kandidatury. „Sdílejí moji vizi a budou mi pomáhat v jejím uskutečňování,“ řekl na adresu svého týmu Horáček. Poradci podle něj nemají mezi sebou žádnou hierarchii, nepobírají honorář a nezastupují žádné instituce.



Do týmu patří také ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková, filozof Miroslav Petříček, ředitelka litoměřického hospice Monika Marková, chirurg Pavel Pafko či podnikatel Michal Bláha. S oblastí demokracie a sociálních věcí by měl Horáčkovi radit pracovník Akademie věd Ondřej Císař a v tematice kultury spisovatel Miloš Urban. Horáček myslí, že dvě až tři osobnosti by do svého týmu ještě mohl přizvat.