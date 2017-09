Kardinál Duka píše kvůli Lidlu řeckému velvyslanci. Vymazání křížů považuje za nekulturní

Praha Na vymazané křesťanské kříže na výrobcích obchodního řetězce Lidl zareagoval po ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) i kardinál Dominik Duka, tentokrát mezinárodně. Ve svém oficiálním dopisu adresovaném řeckému velvyslanci v Česku označil marketingový přešlap řetězce za nekulturní akt a vyjádřil obavy z budoucího odstraňování skutečných křížů.

V dopisu adresovaném Efthymiu Efthymiadesovi vyjádřil sympatie s Řeckem kvůli akci Lidlu, který na výrobcích prodávaných v rámci aktuální akce „Řecký týden“ odstranil kříže na snímku z ikonického středomořského ostrova Santorini. Zdůvodnil to obchodní politikou firmy, jejiž součástí je „zachování náboženské a politické neutrality“.

„Považuji něco podobného za bezprecedentní a nekulturní akt. Přestože se představitelé tohoto obchodního řetězce po vyjádření odporu tisíců lidí v celé Evropě omluvili, nezbavím se hořké chuti z toho, v jakém světě žijeme,“ píše Duka, podle něhož musí být pro ortodoxní zemi, jakou je Řecko, podobný krok řetězce „nekulturním a barbarským“ činem.

Jurečka nepřímo vyzval k bojkotu

Podle Duky nemusí zůstat jen u úpravy snímků. „Zatím jde ‚jen‘ o falšování fotografií, ale jsou zde obavy, že zakrátko může odejít k odstraňování skutečných křížů i z kostelů. Naše evropská civilizace je tvořena několika kořeny, řecká demokracie a filozofie je jedním z těch nejdůležitějších. Jejich neznalost, ignorování a potlačování jejich vnějšího výrazu svědčí o prioritách, které mají někteří obchodníci,“ varuje Duka v otevřeném dopisu, který se objevil na oficiálních stránkách kardinála.

Nesouhlasně se k akci Lidlu v sobotu vyjádřil i lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka. „Pokud chtějí a používají symbol tradičních pravoslavných kostelů na fotografii, tak pak to mají používat se vším všudy. Každý slušný vzdělaný člověk ví, že to je velká historie křesťanství, která má své symboly. Ke kostelu patří kříž stejně jako k islámu patří některé symboly a všichni to víme,“ znělo vyjádření ministra zemědělství, uvedl ministr v rozhovoru pro Radiožurnál.

Zákazníky nepřímo vyzval k bojkotu řetězce. „Je na zvážení, aby lidé sami zvážili, zda takovouto kampaň na řecký týden podporovat tím, že tam přijdou v týdnu nakupovat,“ řekl Jurečka.

Lidl manipulací s fotografiemi, které se v pátek staly virálním hitem sociálních sítí, prý nechtěl nikoho urazit, za provedením prý stojí mezinárodní tým a produkty jsou určené pro mezinárodní trh.

„Design obalu nebyl navržen v České republice, ale byl vytvořen mezinárodním týmem. Součástí naší obchodní politiky jako mezinárodní obchodní společnosti je zachování náboženské a politické neutrality,” cituje server Novinky.cz vyjádření Kateřiny Jaškové z oddělení firemní komunikace Lidlu.