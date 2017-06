Kardiochirurg Pirk doporučil Zemanovi nekandidovat. Měl by vrátit diplom, vzkázal Ovčáček

„Pan prezident pro tuto zemi vykonal spoustu, měl by si užít zaslouženého odpočinku,“ reagoval Pirk v rozhovoru pro server Info.cz na dotaz, jak nahlíží na zdravotní stav Miloše Zemana. „Kdyby dělal jakékoliv jiné zaměstnání, tak by byl v invalidním důchodu, nebyl by schopen jej vykonávat,“ doplnil posléze.

Pirk podotkl, že práce prezidenta je náročná, neboť nemá žádnou volnou minutu. I proto by dle jeho slov měl tuto funkci vykonávat pouze zdravý člověk. „Podle mě jako lékaře by se neměl ucházet o druhý mandát,“ dodal s tím, že jej udivuje Zemanovo kouření, neboť prezidenta považuje za inteligentního člověka, který ví, co si touto činností způsobuje.

Proti těmto slovům se ovšem ostře ohradil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Pirkovo vyjádření označil za hluboce neprofesionální a mimořádně neetické. „Lékař, který hodnotí zdravotní stav na dálku, by měl vrátit diplom,“ uvedl pro Blesk.cz.

Zdraví současné hlavy státu je nyní pod drobnohledem, protože kvůli únavě v poslední době Zeman nejednou upravoval naplánovaný program a během návštěvy v Číně na něj museli čekat státníci v čele s ruským a čínským prezidentem. Zeman však během návštěvy ve Vietnamu uvedl, že svůj zdravotní stav považuje s malými výkyvy za totožný po celou dobu, co je na Pražském hradě. „V mém případě je jediný důvod to, že špatně chodím, což je sice nemilé, ale už jsem jednou říkal, že politika se nedělá nohama, ale mozkem,“ podotkl.