Každé páté dítě v Česku má nadváhu. Kvůli nezdravým svačinám i počítači

PRAHA Do školy bez snídaně, ke svačině bageta a po obědě rychle domů k počítači nebo televizi. Životní styl českých dětí dospěl do fáze, že pětina z nich trpí nadváhou. Ukazuje to průzkum společnosti GfK, který mají LN exkluzivně k dispozici. Výsledky vznikly na základě dotazování vzorku 200 pediatrů.

„Český pediatr má v průměru ve své péči 20 procent dětských pacientů s nadváhou. Jeho slovenský kolega jich má v průměru 17 procent,“ uvedla Barbora Večerková, vedoucí zdravotnického výzkumu v GfK.

A nejen to. V průměru se dětští lékaři starají o 15 procent těch, u kterých se již dá hovořit o obezitě. Mají tedy nad 120 procent ideální hmotnosti, která se počítá podle jejich váhy a výšky. Na Slovensku je situace velmi podobná. V takových případech již nejde pouze o kosmetický defekt, ale především o riziko zdravotních komplikací.

„Problémy jsou způsobeny hlavně každodenním sezením u počítače a nedostatkem pohybu, omezeného pouze na školní tělocvik,“ upozorňuje Večerková.

Z celosvětového srovnání přitom nezletilí v Česku nevycházejí až tak špatně. Skončili na 11. místě s výsledkem odpovídajícím průzkumu GfK. Odborníci ale varují, že situace dětí s kilogramy navíc se v dospělosti většinou ještě zhorší. Stačí se podívat na výsledek dospělých – nadváhu má každý druhý.

„Děti kopírují životní styl svých rodičů, ve kterém výrazně převažuje příjem energie. Tedy nevhodné stravovací návyky – nápoje a potraviny s vysokým množstvím přidaných cukrů, málo zeleniny, preference smažených pokrmů,“ jmenuje Marie Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu.

A pokud má dítě oba rodiče obézní, existuje dvakrát vyšší pravděpodobnost, že bude sám trpět nadváhou.