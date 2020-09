Mléčné výrobky a džusy by neměly být součástí svačiny, říkají autorky Velké svačinové bichle

Jak také vypadá běžné ráno malého školáka? Žádná snídaně, ke svačině bageta a po obědě rychle domů k počítači nebo televizi. Životní styl českých dětí dospěl do fáze, že pětina z nich trpí nadváhou. Pavlína Mähringová a Veronika Břicháčková si jednoho dne řekly, že to přece nemusí být tak složité, udělat svačinu do školy zdravější a nutričně vyváženější. Výsledkem je kuchařka Velká svačinová bible.

Lidovky.cz: Jste autorkami kuchařky se zdravými svačinkami pro děti. Co je nejdůležitější při jejich přípravě, čeho by se rodiče měli držet?

Mähringová: Možná to tak nevypadá, ale svačiny jsou pro děti velmi důležité a společně i s kvalitní snídaní by měly být součástí běžného denního režimu. Důležitá je především kvalita, pestrost a nutriční vyváženost. Je nám jasné, že se to jednoduše řekne, mnohdy velmi těžko dělá a hlavně inspirace dochází dost rychle. Z toho důvodu jsme vlastně vytvořily Velkou svačinkovou bichli.

Pavlína Mähringová

Lidovky.cz: Co by v takové svačině vždy mělo být a co naopak ne?

Břicháčková: Když to vezmeme úplně jednoduše, svačina by měla být složena ze všech pater pyramidy výživy. Co to v praxi znamená? Nápoj - ideálně voda nebo neslazený čaj, obilovina – pokud zařadíte celozrnnou variantu tím lépe (tortilla, pečivo, kuskus v rámci salátu, těstoviny v rámci salátu, müsli, obilné kaše). Dále pak ovoce nebo zelenina (velikosti dětské pěsti a je dobré každý den střídat druhy i barvy) a zdroj hodnotnějších bílkovin (vejce, tuňák, sýr, mléčný výrobek, šunky, luštěniny). Děti mívají také rády ořechy, tak proč jim je nedopřát v jejich přirozené podobě.

Velká svačinová bichle Pája (Pavlína Mähringová) a Veru (Veronika Břicháčková) jsou autorkami Velké svačinkové bichle, kuchařky se 190 svačinkovými recepty, na každý (školní) den jiný. Nemusíte nic plánovat ani vymýšlet, stačí otočit stránku a máte recept na nutričně vyváženou výbornou svačinku ze sezonních surovin. Aby byly recepty opravdu nutričně v pořádku, přizvaly si Pája a Veru ke spolupráci odbornici na výživu Alexandru Košťálovou, která také odpovídá na otázky.

Pokud dítě snídá, nemusí být svačina nijak energeticky vydatná, aby dítě stihlo k obědu zdravě vyhládnout. Je potřeba také pamatovat na obsah soli a zkusit mít ve svačině co nejméně slaných komponent.

Co není úplně ideální jsou sladkosti, přeslazené mléčné výrobky, džusy a tak podobně. Obsahují velké množství cukrů. Přijímat je v této formě není ideální v žádném věku.

Lidovky.cz: Děti obecně konzumují příliš velké množství cukru. Jak to změnit?

Břicháčková: Toto je v poslední době velké téma. Hlavním problémem z našeho pohledu je konzumace vysoce průmyslově zpracovaných potravin, sladkostí a nápojů, které obsahují velké množství cukru. Mnohdy se cukr objevuje v potravinách, kde by jej člověk ani nečekal (pečivo, uzeniny, chipsy) a nevědomky si tak vytváří závislost na cukru. Proto v naší Velké svačinkové bichli, klademe důraz na čerstvost, pestrost, kvalitu surovin a především pak přípravu pokrmů ze základních potravin, u kterých není těžké zjistit, co skutečně obsahují.

A jak naučit děti konzumovat méně cukru? Nekupovat sladkosti - ono totiž, co není ve spíži, není ani v žaludku vašeho dítěte. Snížit množství cukru při vaření a pečení. Důležité je postupovat po malých krůčcích a pomalu ubírat. Naučit děti pít vodu nebo neslazené nápoje - pokud je dítě zvyklé pít ráno čaj se dvěma kostkami cukru, dejte zítra jen jednu. Ano, není to jednoduché. Obzvlášť když si vezmeme, jak jsou děti ovlivňovány od nejmladšího věku svými vrstevníky a tím, co je považováno za tzv. ‘in’ svačinu. Cesta ke správnému stravování je pak docela svízel. Proto je také důležité děti od nejútlejšího věku učit, co a jak jíst a proč velké množství cukru není dobré.

Veronika Břicháčková

Lidovky.cz: Co s dítětem, které nejí zeleninu? A kde je chyba - kde ta nechuť vznikla?

Mähringová: Toto je také otázka, na kterou vlastně neexistuje jednoznačná a asi ani správná odpověď. Známe děti, které zeleninu jedí bez problému, ale také ty, které se jí ani nedotknou. Kde ta nechuť vznikla? Těžko říct. Je možné, že v tom tak trošku budou mít prsty i rodiče. Samozřejmě ne ve všech případech, takto generalizovat to určitě nechceme. Pravdou ale je, že jsme si všimly v našem okolí, že často v rodinách, kde rodič nejí například rajčata, nejí je ani dítě. Z logiky věci, když někdo nejí rajčata, pravděpodobně se moc často v nákupním košíku neobjevují a dítě tak vlastně ani nemá moc šanci jim na chuť přijít. A problém je na světě. Navíc děti nás ve spoustě věcí napodobují - když to nejí máma a táta, tak já taky ne.

Břicháčková: Další příčinou může být i to, že už v době zavádění příkrmů u nejmenších dětí je opomíjena pestrost. Čím více druhů zeleniny totiž dítě ochutná, tím větší šance je, že s ní v budoucnu nebude mít problém. Zároveň je důležité se hned nevzdávat a nabízet odmítanou zeleninu po nějaké době znovu. Děti mají různá období jedení a nejedení určitých surovin, která se v průběhu věku mění.

Lidovky.cz: Měly by děti konzumovat více bílkovin než dospělí?

Košťálová: Bílkoviny jsou důležité v dětském věku pro růst a vývoj všech funkcí. Obecně v našich končinách ve stravě máme více bílkovin i když se nesnažíme je jakkoli hlídat a není zde tak zvykem trpět jejich nedostatkem. To se stává spíše při vážných nemocech. Většinou bez jakékoli snahy dokážeme bílkoviny bezpečně plnit. U dětí, které se stravují veganským způsobem je potřeba vhodně kombinovat různé rostlinné druhy potravin a je potřeba nad stravou pečlivě přemýšlet, ale to spíše vzhledem k možnému nedostatku vitaminu B12 či vitaminu D. U běžně se stravujících dětí nedostatek bílkovin téměř nehrozí.

Lidovky.cz: V jakém poměru by v jejich stravě měly být zastoupeny tuky a cukry?

Košťálová: Děti mohou mít i více jak 30 % denní přijaté energie z tuků, ale převažovat by měly nenasycené. V praxi to pak znamená to, že do jídelníčku je potřeba zařazovat např. řepkový olej, olivový olej, avokádo, ořechy, tučné ryby. Cukry jsou jednou ze skupin sacharidů a nemělo by jich být více jak 10 % denní energie. Tělo je v takto hotovém stavu (např. bílý cukr) nepotřebuje, protože si je dokáže v průběhu trávení naštěpit z kvalitních sacharidů (např. obilovin, pečiva, luštěnin).

Lidovky.cz: Kolikrát denně by děti měly jíst?

Břicháčková: Toto je hodně individuální. Každé dítě má jinou potřebu jídla, jiné sportovní aktivity a spalování celkově. Obecně se doporučuje, aby děti ve vývinu měly přísun jídla 5x denně, ale může se stát, že doma máte dítko, které prostě víc jak 3x denně jíst nechce. A vlastně to možná ani nepotřebuje, pokud nemá nějaké extrémní pohybové aktivity během dne. Opět je potřeba k tomu přistupovat s rozumem. Když má dítě více aktivit a více pohybu, potřebuje více jídla. Pokud pohyb není, není potřeba mu nutit jídlo 5x denně.

Lidovky.cz: Jak ve svačině nahradit sladké sušenky, které mají děti rády. Čím je nahradit, aby dítě nestrádalo a nemělo na sladké chuť?

Břicháčková: Ono je možná na místě i popřemýšlet nad tím, proč děti sladké sušenky vyžadují a co s nimi to sladké dělá. Jsou to rychlé cukry, takže se velmi rychle dostaví spousta energie, která se ale také poměrně rychle vytratí. Dítě je pak unavené a dost často i špatně naladěné.

Čím tedy vlastně strádá? Je to právě tímto nedostatkem energie. Pokud je svačina správně vyvážená (klidně i na sladko), energie se uvolňuje postupně a nedochází k takto extrémním výkyvům. Jako sladký element se dá do svačin krásně zakomponovat např. sušené a čerstvé ovoce, domácí pečené koláče nebo sušenky kde máte kontrolu nad tím, jaké je složení a můžete ovlivnit právě i množství cukru.

Lidovky.cz: K jakému pečivu se přikláníte - normální či celozrnné?

Mähringová: Jak jsme uvedly výše, je pro nás důležitá kvalita a pestrost. Takže nemáme problém s občasným rohlíkem, když máme jistotu, že je z kvalitních surovin a bez zbytečných přídatných látek. Jinak samozřejmě, celozrnné pečivo je z nutričního hlediska lepší, nicméně najít kvalitní kousek v nabídce supermarketů je bohužel dost často jak hledat jehlu v kupce sena. Co ale máme my moc rády jako variantu pečiva, je kváskový chléb.