Zdravá svačina do školy? Makový závin se švestkami je plný hořčíku a vápníku

Nevíte, co připravit dětem do školy ke svačině, aby jim chutnala a zároveň byla vyvážená? Server Lidovky.cz připravil ve spolupráci s Pavlínou Mähringovou a Veronikou Břicháčkovou, které napsaly Velkou svačinkovou bichli, seriál plný receptů. Každý týden se můžete těšit na jeden.

„Milovníci máku se mohou těšit a vy co mu moc nefandíte, věděli jste, že mák je velmi zdravý? Je to sice malé semínko, ale přitom taková naducaná vápníkovo–hořčíková kapsle. Pokud si tedy kupujete vápník nebo hořčík v lékárně, tak už nemusíte. Stačí do jídelníčku zařadit pár makových dobrot. Navíc tahle svačinka obsahuje i švestky, které mají stejně jako fíky projímavý účinek a mohou tak ulevit při zažívacích potížích,“ říká Mähringová.

Makový závin se švestkami

Ingredience

(na 12 svačinkových porcí – 2 záviny)

● 1 balení listového těsta (500 g)

● 150 g mletého máku

● 200 ml polotučného mléka

● 3 lžičky medu (30 g)

● 1 lžička skořice (4 g)

● asi 20 ks švestek (350 g)

● 1 vejce na pomašlování

Každou porci doplníme

● 150 ml kefíru

● 5–6 cherry rajčátek

Nejprve mléko přivedeme k varu a přidáme k němu med, mák a skořici. Necháme mák v mléce nabobtnat přibližně 15 minut. Někdo mák do závinu dává i bez nabobtnání, ale když si chvilku odpočine v mléce, je pak šťavnatější.

Listové těsto by mělo mít pokojovou teplotu, aby se dobře válelo. Necháme ho tedy aspoň 15 minut povolit mimo lednici. Jedno balení vystačí na dva rukávky. Každý rozválíme zvlášť na cca 2–3 mm a rovnoměrně rozdělíme makovou směs.

Přidáme vypeckované a rozpůlené švestky a závin zarolujeme, pomašlujeme rozšlehaným vajíčkem a necháme péct v troubě na 170 °C přibližně 25–30 minut.